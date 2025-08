La Cintumbare a las guapitas que andan por las redes: "Mi vida cambió, ya no estoy para ese atraso ni ese mal ambiente"

Vídeos relacionados:

Después de encender las redes con una explosiva directa desde La Lisa, en La Habana, la influencer cubana La Cintumbare volvió a alzar la voz, esta vez a través de sus historias de Instagram, con un mensaje claro para las que “andan de guapitas por las redes”.

En su publicación, la artista explicó que ya no busca pleitos ni controversias, pero que no permitirá que la provoquen: “Ahora todas que si yo no tengo un cementerio aparte, que si yo no me como a nadie, que si abusadora. Yo no me meto con nadie, aun teniendo el valor para hacerlo, no me gusta buscarme problemas. Desgraciadamente los problemas siempre vienen a mí”.

La cantante criticó a quienes, según sus palabras, “quieren quedar bien por redes y después no aguantan la presión en la calle”.

“Tengo sexapil para ellos. Dejen de estar queriéndose hacer las guapitas por las redes y querer estar quedando bien con otros, que después se les sale a buscar y se les toca la puerta, y el tumbao cambia, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir”, aseguró.

Captura Instagram / La Cintumbare

Además, advirtió que muchas de las que la provocan terminan acudiendo a la policía: “Después echan policía porque cogen miedo, por eso no les hago caso a ninguna que me sale ladrando por redes porque el final sé cuál es la policía”.

Con un tono desafiante, La Cintumbare dejó claro que está enfocada en otro camino: “Suéltenme en banda que mi vida cambió. Ya yo no estoy para ese atraso ni ese mal ambiente. Ya yo viví eso y nunca me dio nada”.

También subrayó que siempre ha sido respetuosa, salvo que alguien la provoque directamente: “Yo respeto a todo el mundo. Nunca me han visto faltándole el respeto a nadie a no ser que se lo haya buscado. No prueben más fuerza. Al que no le guste la maldad, que no se meta en problemas”.

Este nuevo episodio llega apenas unos días después de su encendida directa desde La Lisa, donde recordó a sus detractoras que, aunque ya no reside allí, sus raíces están bien firmes. “Aquí en La Lisa nadie se puede fresquear conmigo”, dijo entonces recordando a sus detractoras que ya no está en Estados Unidos sino en Cuba donde puede tocarles la puerta.

Preguntas frecuentes sobre La Cintumbare y su polémica en redes