Flor de Cuba responde a crítica sobre su nariz y expone sin piedad a toda la familia de su hater

La influencer cubana Flor de Cuba no se quedó callada ante una crítica sobre su apariencia y reaccionó con fuerza, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

Todo comenzó cuando, tras publicar en Instagram una de sus rutinas de skin care, una internauta le comentó: "¿Y la nariz para cuándo, titi?".

El comentario desató la molestia de la influencer, quien no solo respondió, sino que expuso públicamente a varios miembros de la familia de la usuaria, con fotos incluidas mostrando la nariz de cada uno y un tono cargado de ironía y burla.

“Para los que dicen que no soy mejor porque poner el árbol NARIZIÓLOGO de la familia de Larissa, tienen razón. Y saben, he llegado a la conclusión de que no me importa. Amo mi nariz y amo mi falta de remordimiento ante las reacciones que tengo con quien me ataca. Bendiciones”, dijo Flor al compartir su respuesta.

La publicación no pasó desapercibida y generó opiniones divididas entre sus seguidores. Algunos defendieron su derecho a contestar luego de recibir esta crítica a su físico, mientras otros cuestionaron que involucrara a personas ajenas al conflicto.

“Qué falta de respeto tú eres, cómo vas a poner en este video a toda su familia, por Dios”, comentó una usuaria.

Flor, lejos de recular, respondió nuevamente con un video en el que manifiesta que la sociedad ha romantizado el no reaccionar ante los ataques que se reciben, y aclara que no tiene por qué soportar estas críticas que solo persiguen hacerle daño.

“Amo mi falta de remordimiento ante las reacciones que tengo cuando alguien me ataca. Amo ser radical a la hora de poner límites. Y personas como tú son las atacantes que se ofenden cuando la víctima responde igual o peor”, le dijo Flor a la usuaria.

Con este nuevo episodio, la influencer vuelve a estar en el centro del debate sobre los límites entre la defensa personal y el escarnio público en redes sociales.

