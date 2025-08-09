¿Matahambre o masarreal?: Cubano comparte receta que te transporta a la infancia

El creador de contenido cubano Yusniel Benítez González, conocido en Instagram por su perfil @lasrecetasdelrubio, ha conquistado a sus seguidores con un video en el que prepara un postre que "está en el ADN de cualquier cubano".

Su estilo divertido y cercano te ayudará a preparar el clásico "matahambre" o "masarreal" como también se le llama a este dulce en distintas zonas de Cuba.

"Esto no es para hacer dieta, esto es para recordar", advierte Yusniel y deja a sus fans esta lista de ingredientes:

200 ml de aceite

400 g de azúcar

3 huevos

500 g de harina

Polvo de hornear

30 g de leche en polvo (convertida en leche líquida para ajustar la textura)

Dulce de guayaba en lonchas finas

La preparación consiste en elaborar una masa con todos los ingredientes, menos la guayaba. A esa preparación se le añade la leche poco a poco hasta obtener la textura deseada. Luego se divide la mezcla en dos partes, una se coloca en la base del molde, se cubre con lonchas finas de dulce de guayaba y se añade la segunda capa de masa por encima.

La clave, como explica Yusniel, está en el horneado. Para saber que ya el matahambre está listo, puedes hacer la prueba del palillo y cuando salga seco, lo tienes a punto.

Su receta cubana de masarreal ha tocado fibras emocionales dentro y fuera de la isla. Sus seguidores han comentado cómo este dulce tradicional les recuerda las meriendas escolares y las tardes felices en casa de sus abuelas.

