¿Matahambre o masarreal?: Cubano comparte receta que te transporta a la infancia

El creador de contenido cubano Yusniel Benítez González, conocido en Instagram por su perfil @lasrecetasdelrubio, ha conquistado a sus seguidores con un video en el que prepara un postre que "está en el ADN de cualquier cubano".
Su estilo divertido y cercano te ayudará a preparar el clásico "matahambre" o "masarreal" como también se le llama a este dulce en distintas zonas de Cuba.
"Esto no es para hacer dieta, esto es para recordar", advierte Yusniel y deja a sus fans esta lista de ingredientes:
- 200 ml de aceite
- 400 g de azúcar
- 3 huevos
- 500 g de harina
- Polvo de hornear
- 30 g de leche en polvo (convertida en leche líquida para ajustar la textura)
- Dulce de guayaba en lonchas finas
La preparación consiste en elaborar una masa con todos los ingredientes, menos la guayaba. A esa preparación se le añade la leche poco a poco hasta obtener la textura deseada. Luego se divide la mezcla en dos partes, una se coloca en la base del molde, se cubre con lonchas finas de dulce de guayaba y se añade la segunda capa de masa por encima.
La clave, como explica Yusniel, está en el horneado. Para saber que ya el matahambre está listo, puedes hacer la prueba del palillo y cuando salga seco, lo tienes a punto.
Su receta cubana de masarreal ha tocado fibras emocionales dentro y fuera de la isla. Sus seguidores han comentado cómo este dulce tradicional les recuerda las meriendas escolares y las tardes felices en casa de sus abuelas.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre el matahambre cubano y la nostalgia culinaria
¿Qué es el matahambre o masarreal en la cocina cubana?
El matahambre, también conocido como masarreal, es un dulce tradicional cubano que evoca recuerdos de infancia y momentos compartidos en familia. Se prepara con ingredientes sencillos como harina, azúcar, huevos, y se rellena con dulce de guayaba, un sabor característico de la repostería cubana.
¿Cómo se prepara el matahambre según la receta compartida por Yusniel Benítez?
Para preparar el matahambre, se debe mezclar aceite, azúcar, huevos, harina y polvo de hornear para formar una masa. Luego, se añade leche gradualmente hasta obtener la textura deseada. Se divide la masa en dos partes, colocando una en la base del molde, se cubre con lonchas de dulce de guayaba y se añade la segunda capa de masa antes de hornear. La clave para saber si está listo es hacer la prueba del palillo: si sale seco, el dulce está en su punto.
¿Qué importancia tiene el dulce de guayaba en la repostería cubana?
El dulce de guayaba es un ingrediente esencial y emblemático en la repostería cubana, usado en una variedad de postres como el matahambre y el pie de guayaba. Su sabor dulce y característico evoca nostalgia y es un componente que conecta a los cubanos con sus raíces culinarias y recuerdos de la infancia.
¿Por qué el matahambre es un postre nostálgico para los cubanos?
El matahambre es un postre que transporta a muchos cubanos a su infancia, recordando meriendas escolares y tardes en casa de las abuelas. Este dulce tradicional no solo es una delicia culinaria, sino también un símbolo de momentos felices y familiares, lo que lo convierte en una experiencia emocional más allá de su sabor.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.