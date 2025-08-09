Miedo a ICE: Padres indocumentados toman medidas para proteger a sus hijos en el regreso a clases

Vídeos relacionados:

Mientras muchas familias en el sur de Florida ultiman detalles para el regreso a clases con listas de útiles y rutas de autobús, un sector vive estos días entre preocupaciones y diligencias legales por miedo a la deportación.

Medios de prensa locales han recogido el testimonio de decenas de padres padres indocumentados que, temiendo ser detenidos o deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), están estableciendo planes para garantizar el cuidado de sus hijos en caso de que ya no puedan estar presentes.

El abogado de inmigración Richard Hujber, con casi tres décadas de experiencia, advierte que cada vez más clientes —especialmente en hogares con estatus migratorio mixto— buscan asesoría para proteger a sus hijos y bienes, informó el canal CBS12.

El primer paso, asegura, es establecer una tutela legal mediante un tribunal de familia, un proceso que puede tomar meses y que conviene iniciar antes de cualquier arresto.

Otra recomendación clave es otorgar un poder notarial que permita a un cónyuge o persona de confianza manejar cuentas bancarias, propiedades o negocios en caso de detención.

Hujber recuerda que ha visto a empresarios exitosos perder el control de sus negocios de un día para otro por no tener este mecanismo legal.

El abogado también subraya la importancia de que todos los hijos cuenten con pasaporte vigente, sean ciudadanos o no, para poder reunirse con sus padres en el extranjero o visitarlos.

Asimismo, insta a conocer y ejercer los derechos frente a ICE, como que los agentes no pueden ingresar a un domicilio privado sin una orden judicial firmada por un juez.

“Prepararse es la clave”, enfatiza Hujber, quien aclara que las deportaciones, en algunos casos, se realizan con mayor rapidez, lo que deja a las familias sin margen de reacción.

Algunas autoridades escolares, como en el condado de Martin, han declarado que ICE no puede retirar a estudiantes de los campus sin una orden judicial.

Sin embargo, el temor persiste sobre lo que podría ocurrir fuera del horario escolar. CBS12 reportó una disminución de hasta el 5% en la asistencia de estudiantes hispanos en ese condado, atribuida al miedo a operativos migratorios, especialmente después de que varias madres fueran detenidas mientras sus hijos se encontraban en el colegio.

En este clima de incertidumbre se ha desencadenado tras las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien ha lanzado una cacería antiinmigrante en todo el país.

