Infante de la marina estadounidense habla tras detención de su madre por ICE

María Úrsula Valle, una inmigrante mexicana de 54 años, fue detenida este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras asistía a una cita programada con inmigración, según reportó el canal Telemundo 51.

Sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses; uno de ellos, José Manuel Vilchis, es infante de la Marina de Estados Unidos.

“Ella tuvo una corte para sacar su parole in place y lo que hizo ICE fue que la detuvo y no la dejó salir”, relató el joven, quien también expresó su decepción: “Yo di cuatro años de mi vida para este país. Y yo siento que es un honor estar aquí, que este es mi país, pero que este país no quiera a mi madre, me siento horrible, y eso duele a mí y a mis hermanas, porque es el único padre que tenemos en este país”.

La hija menor, Mía Vilchis, quien estudia enfermería, afirmó que su madre “es una señora bien amable”. También manifestó preocupación por la salud de María Úrsula, quien “necesita de sus medicamentos ya que sufrió un derrame cerebral en 2021”, contó en conversación exclusiva con el citado medio.

El parole in place es una medida discrecional que el gobierno de Estados Unidos puede otorgar a familiares inmediatos de miembros activos o veteranos de las fuerzas armadas, con el objetivo de autorizar su permanencia temporal en el país pese a una entrada irregular. La decisión se toma “caso por caso” por razones humanitarias o de interés público significativo.

El abogado de inmigración John De La Vega, no vinculado al caso, explicó a Telemundo que “lo que se llama el military parole in place es un beneficio para aquellos soldados de las fuerzas armadas para poder así -digamos- curar la entrada irregular que haya tenido un familiar y poder así emitirle un parole. El gobierno de Estados Unidos históricamente convierte a estos casos digamos en no prioridad de deportación”.

La familia de María Úrsula, dijo que pensaba que la cita era para avanzar en el proceso migratorio. Ahora esperan contactar a congresistas para evitar una posible deportación. “Tiene la esperanza de que su congresista pueda ayudarles en el caso y evitar la deportación de María Úrsula”, señaló el canal.

El caso de María Úrsula ocurre en medio de un fuerte aumento de detenciones por parte de ICE, incluso a personas sin antecedentes penales. En junio, el 36% de los inmigrantes arrestados en Florida no tenía historial criminal, según datos del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley. Desde mayo, una orden ejecutiva estableció una cuota de 3,000 arrestos diarios, lo que intensificó operativos en barrios, lugares de trabajo y citas migratorias.

En lo que va de año, ICE ha realizado más de 149,000 detenciones, impulsadas por la política migratoria de línea dura implementada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El pasado 23 de junio, el cubano Rogelio González Moya, de 26 años, fue detenido en Miami tras acudir a una cita con ICE, a pesar de no tener antecedentes y estar bajo supervisión migratoria.

También se reportó la deportación de la joven cubana Laritza López Rodríguez, quien denunció haber sido arrestada violentamente por ICE pese a encontrarse en recuperación médica.

Otra joven cubana fue arrestada en Phoenix, Arizona, aunque contaba con permiso de trabajo vigente y había aplicado a la residencia hace dos años. Fue liberada tras un mes, bajo fianza y con grillete.

