Cubana se harta de Miami: "Donde quiera que tú vas es un maltrato, una falta de respeto, una chusmería..."

Una cubana en Miami ha generado un fuerte debate en TikTok al expresar su frustración con la ciudad y advertir que está considerando seriamente mudarse. En un video publicado por la usuaria @yusyvaldez17, la mujer denuncia la falta de respeto, la chusmería y el deterioro del trato al cliente en la ciudad del sur de Florida, con una contundente frase que ha resonado ampliamente: “Estoy harta de Miami, estoy a punto de mudarme de Miami”.

“Yo no sé qué es lo que está pasando en este pueblo, pero la falta de respeto, la falta de educación, la chusmería y la involución en este pueblo ha ido en aumento”, asegura la tiktoker desde su carro, visiblemente molesta. Aclara que sus críticas no están relacionadas con el costo de vida ni con su situación económica: “No tiene nada que ver con eso, estoy hablando de la sociedad, señores, donde quiera que tú vas es un maltrato, una falta de respeto, una chusmería, una involución”.

La joven, que afirma haber sido una defensora de la ciudad, ahora dice estar completamente desencantada: “Yo era de las que decía que como Miami no hay nada... señores, estoy que me retracto ahora mismo”. También reflexiona si la intolerancia que siente es producto de su edad, pero insiste en que el problema es generalizado: “Es la sociedad, yo entiendo que en las grandes ciudades vive mucha gente, que todo es caro... no me estoy quejando de la economía, me estoy quejando de la sociedad”.

Su denuncia también apunta al deterioro del servicio al cliente: “Se ha perdido el customer service, el respeto, la atención, la educación, todo ahora es así como que whatever”. Y concluye con una declaración tajante: “Estoy a punto de mudarme para cualquier estado así pero bien lejos para de verdad sentirme que estoy en USA”.

El video acumuló miles de comentarios, la mayoría respaldando sus palabras. Algunos usuarios compartieron experiencias similares con el trato en comercios y espacios públicos de Miami, mencionando que se sintieron como si estuvieran “en Cuba” o que perciben una “falta total de educación y profesionalismo”.

Una buena parte coincidió en que la ciudad ha cambiado drásticamente en los últimos años, mientras otros aseguraron haber encontrado una mejor calidad de vida tras mudarse a lugares como Lehigh Acres, Cape Coral, Tampa o incluso estados como Tennessee, Illinois o Kentucky.

Algunas respuestas destacaron el contraste entre Miami y otras ciudades de Estados Unidos: “En Illinois la gente es educada y respetuosa… allí sí es Estados Unidos”, comentó una persona. Otra señaló: “Mi mujer vino de Canadá a tratar de quedarse en Miami y no aguantó. Dice que es como estar en Cuba”.

Varios usuarios compartieron que ya habían tomado la decisión de dejar Miami o que están considerando hacerlo. “Yo me fui hace 9 meses y no regreso a vivir más ahí”, escribió uno. Otro aseguró: “Me mudé a West Palm Beach y enseguida notamos la diferencia en trato y servicio”.

Algunos defendieron que la situación no es exclusiva de Miami, sino un fenómeno más amplio: “Es en todo Estados Unidos”, comentaron. También hubo quien ironizó con frases como “Miami es Cuba con comida paisana” o “Miami fue, ya no es”.

Un debate que crece

Las declaraciones de @yusyvaldez17 se suman a una serie de testimonios que han ganado notoriedad en redes sociales en los últimos meses. Desde enero, varios cubanos residentes en EE. UU. han compartido su decisión de mudarse de Miami a otras ciudades, argumentando tanto razones económicas como sociales.

En enero, un cubano desde Kentucky explicó por qué no regresaría a Miami: “¿Crees que voy a dejar de pagar 1,175 dólares por mi casa para ir a pagar un efficiency por 2,500 dólares? ¡Ni muerto!”. En julio de 2024, otra usuaria compartió que se fue de Miami hace 10 años y no se arrepiente: “Desde mi experiencia, no me arrepiento para nada de la decisión que tomé”.

Más recientemente, testimonios desde Lehigh Acres o Cape Coral destacan las ventajas de mudarse a lugares más tranquilos, menos congestionados y con mejor trato social.

En otra historia reciente, un cubano aseguró que no aguantaba más y decidió irse de Miami: “Mejor vivo en una ciudad pequeña, bien americanizada, aprendo el idioma, trabajo, vivo tranquilo”.

Estos relatos evidencian un creciente debate dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos, especialmente en Florida, sobre el desgaste que muchos sienten respecto a la vida en Miami, no solo por los precios o el tráfico, sino también por lo que perciben como una degradación del trato humano y la convivencia ciudadana.

