Una provincia cubana alcanza récord en precipitaciones para el mes de agosto

Las Tunas alcanzó este viernes 8 de agosto el récord de precipitaciones en 24 horas para un mes de agosto se produjo este viernes.

Ese día se registraron unos inéditos 118,4 milímetros (mm) en la Estación Meteorológica de esta ciudad, informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El acumulado supera a uno de 1998, cuando los pluviómetros marcaron 111 mm, precisó Alexei Moreno, director técnico de esa Estación Meteorológica.

Tras las precipitaciones varias locaciones de zonas bajas quedaron inundadas en las calles Camilo Cienfuegos, René Ramos, José Martí y Joaquín Agüero, lugar que los lugareños otrora identificaban como Ahogapollos.

Las precipitaciones, que benefician a la provincia donde menos llueve en Cuba con un promedio de 1,038 mm anualmente, no suponen la solución a la extrema sequía que atraviesa la provincia.

A pesar de la reanimación de los embalses que tributan a la red de acueducto de la ciudad capital, cuyas frecuentes afectaciones complican la vida de unas 80,000 personas que no cuentan con agua corriente con regularidad, los embalses principales del territorio siguen en situación crítica.

Según ACN, la presa El Rincón, principal fuente de abasto, con capacidad de llenado de 20 millones de metros cúbicos, está bombeando solo 250 mm por segundo, de los 500 planificado. Asimismo, la Cayojo, más pequeña, también sufre descenso, al igual que la cuenca subterránea La Cana.

La sequía en Las Tunas complica la vida de sus habitantes desde hace meses a lo que se une una infraestructura obsoleta.

En mayo pasado, Piedad Herrera Núñez, directora municipal de Acueducto y Alcantarillado, reconoció que la situación era “tensa y llamó al ahorro en cada hogar y centro de trabajo y servicios”.

Ese mismo mes, tormentas locales severas en los primeros días de mayo dejaron lluvias, granizos y fuertes rachas de viento en varios puntos de la provincia. Así ocurrió el 3 de mayo en un poblado del municipio de Puerto Padre, donde el mal tiempo provocó grandes daños a viviendas y al sistema eléctrico.

