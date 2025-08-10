El basurero de Centro Habana que se ha vuelto viral

Uno de los basureros más impresionantes de La Habana se ha hecho viral en las redes sociales como testimonio de la decadencia de la otrora esplendente capital cubana.

Difundido por el fotógrafo Otmaro Rodríguez, en la sección de sus redes “Lugares en 10seg.”, el basurero desborda una esquina y se extiende por cada una cuadra a cada lado.

Ubicado en la Calle Virtudes, entre Consulado e Industria se extiende junto al Teatro Musical de La Habana.

“Para los que hace tiempo no visitan La Habana, se les hace difícil encontrar lugares emblemáticos. Es el caso donde una vez estuvo el Teatro Musical de La Habana”, escribió el fotógrafo.

La Habana se ha convertido en la capital de la basura, provocando preocupación por lo que se ha convertido en una crisis de salud pública que ya se ha salido de control, y para la que él régimen no encuentra solución.

La acumulación de basura se extiende por toda la ciudad.

Recientemente, trascendió que la acumulación descontrolada de basura en varias esquinas del Vedado tiene en alerta a los residentes del céntrico barrio habanero, quienes denunciaron la insalubridad reinante y advirtieron del peligro que representa esta situación de cara al inminente inicio de la temporada ciclónica.

En calles como 25 y H, 17 y 10, o 13 y 10, las imágenes muestran una realidad alarmante: tanques de basura desbordados, vertederos improvisados en plena vía pública y desechos que se acumulan por días sin ser recogidos.

También la acumulación de basura en el municipio Cerro, en La Habana, ha desatado nuevamente la indignación de vecinos que denuncian condiciones insalubres e inacción estatal, mientras conviven entre moscas, malos olores y el temor a enfermedades.

Una madre cubana, identificada como Alejandra Larias, alzó su voz en Facebook y compartió imágenes del vertedero improvisado en plena esquina de su cuadra, a escasos metros de una escuela y su propia vivienda, donde vive con su hija pequeña.

Vecinos del Cerro, Centro Habana, Marianao y Diez de Octubre han denunciado en reiteradas ocasiones la proliferación de microvertederos cerca de escuelas, hospitales y viviendas, sin obtener respuestas efectivas.