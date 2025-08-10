Vendedor explica por qué mandar un carro a Cuba es “mala idea”

Un vendedor de autos en Estados Unidos se ha vuelto viral en redes sociales tras protagonizar un video en el que, con humor y un toque de crítica, advierte a un cliente sobre las dificultades de enviar un carro a Cuba.
En la grabación, publicada por el usuario Robert Juan Rabago García, un supuesto comprador le explica que dispone de 25,000 dólares en efectivo para adquirir un vehículo y mandarlo a la isla. A partir de ahí, el vendedor desata una serie de comentarios irónicos sobre las carencias que enfrentarían tanto el auto como su futuro dueño.
“Necesitamos encontrar un carro que no se rompa, porque en Cuba no hay piezas, que no consuma mucha gasolina, porque en Cuba no hay gasolina. Tampoco puede ser eléctrico, porque tampoco hay corriente. Ni agua, ni comida, ni libertad de expresión”, dice, antes de presentar el modelo que, según él, cumple con todas esas condiciones: un Toyota Corolla.
Con tono sarcástico, asegura que “primero se cae la revolución cubana antes que un Toyota Corolla se rompa” y detalla los gastos extra que el comprador tendría que asumir, como un “entrenamiento” para preparar el carro a los baches y la gasolina de mala calidad, o un “psicólogo” para ayudarlo a entender “por qué está saliendo de un capitalismo para entrar a una dictadura, cuando generalmente es al revés”.
La broma no es casual. La elección del Toyota como “candidato ideal” para sobrevivir en las calles cubanas coincide con la opinión de otros cubanos en el exterior que han compartido sus experiencias.
En junio, un usuario identificado como @deivi.portales0 explicó en TikTok por qué decidió enviar un Corolla a la isla en lugar de un Honda.
“Honda es más bonito, pero la transmisión es más cara. El motor también es más barato. Las piezas se encuentran más fácil. Toyota es lo mejor para Cuba”, afirmó.
Aunque el video de Rabago García tiene un evidente fin promocional, su éxito radica en que combina humor y referencias a la realidad cubana, en un momento en que el interés por importar vehículos ha crecido tras las recientes flexibilizaciones del gobierno.
Sin embargo, los precios, la escasez de combustible y de piezas siguen siendo obstáculos, y el video de Rabago García aprovecha esa realidad para, entre risas, dejar una advertencia: “Por favor, antes de mandar ese carro para Cuba, piénselo bien, no le hagas eso al carro”.
Preguntas frecuentes sobre el envío de autos a Cuba
¿Por qué es complicado enviar un carro a Cuba?
Enviar un carro a Cuba es complicado debido a la escasez de piezas de repuesto, gasolina y electricidad. Además, los costos adicionales para adaptar el vehículo a las condiciones de la isla, como el mal estado de las carreteras y la baja calidad del combustible, pueden ser significativos. La situación económica y las restricciones del gobierno cubano también complican el proceso.
¿Cuál es el mejor auto para enviar a Cuba?
Según experiencias compartidas por cubanos en el extranjero, el Toyota Corolla es considerado el mejor auto para enviar a Cuba. Esto se debe a la facilidad para encontrar piezas de repuesto y su menor costo en comparación con otras marcas como Honda. Además, los Toyota son conocidos por su durabilidad, lo cual es crucial en el contexto cubano.
¿Qué obstáculos enfrentan los cubanos al importar vehículos?
Los principales obstáculos son los altos precios, la escasez de combustible y la falta de piezas de repuesto. Aunque ha habido algunas flexibilizaciones en las importaciones, estos problemas persisten y complican la viabilidad de mantener un auto en condiciones operativas en Cuba.
¿Cómo impactan las condiciones económicas de Cuba en la importación de autos?
Las condiciones económicas de Cuba, caracterizadas por la escasez y la inflación, dificultan la importación y mantenimiento de autos. Los altos costos de importación, la falta de infraestructura adecuada, como estaciones de carga para autos eléctricos, y la escasez de recursos esenciales limitan gravemente la capacidad de los cubanos para poseer y mantener vehículos importados.
