Vendedor explica por qué mandar un carro a Cuba es “mala idea”

El vendedor Robert Juan Rabago García bromea en redes sobre los retos de enviar un carro a Cuba, en un video que mezcla humor y crítica a la realidad de la isla.

Un vendedor de autos en Estados Unidos se ha vuelto viral en redes sociales tras protagonizar un video en el que, con humor y un toque de crítica, advierte a un cliente sobre las dificultades de enviar un carro a Cuba.

En la grabación, publicada por el usuario Robert Juan Rabago García, un supuesto comprador le explica que dispone de 25,000 dólares en efectivo para adquirir un vehículo y mandarlo a la isla. A partir de ahí, el vendedor desata una serie de comentarios irónicos sobre las carencias que enfrentarían tanto el auto como su futuro dueño.

“Necesitamos encontrar un carro que no se rompa, porque en Cuba no hay piezas, que no consuma mucha gasolina, porque en Cuba no hay gasolina. Tampoco puede ser eléctrico, porque tampoco hay corriente. Ni agua, ni comida, ni libertad de expresión”, dice, antes de presentar el modelo que, según él, cumple con todas esas condiciones: un Toyota Corolla.

Con tono sarcástico, asegura que “primero se cae la revolución cubana antes que un Toyota Corolla se rompa” y detalla los gastos extra que el comprador tendría que asumir, como un “entrenamiento” para preparar el carro a los baches y la gasolina de mala calidad, o un “psicólogo” para ayudarlo a entender “por qué está saliendo de un capitalismo para entrar a una dictadura, cuando generalmente es al revés”.

La broma no es casual. La elección del Toyota como “candidato ideal” para sobrevivir en las calles cubanas coincide con la opinión de otros cubanos en el exterior que han compartido sus experiencias.

En junio, un usuario identificado como @deivi.portales0 explicó en TikTok por qué decidió enviar un Corolla a la isla en lugar de un Honda.

“Honda es más bonito, pero la transmisión es más cara. El motor también es más barato. Las piezas se encuentran más fácil. Toyota es lo mejor para Cuba”, afirmó.

Aunque el video de Rabago García tiene un evidente fin promocional, su éxito radica en que combina humor y referencias a la realidad cubana, en un momento en que el interés por importar vehículos ha crecido tras las recientes flexibilizaciones del gobierno.

Sin embargo, los precios, la escasez de combustible y de piezas siguen siendo obstáculos, y el video de Rabago García aprovecha esa realidad para, entre risas, dejar una advertencia: “Por favor, antes de mandar ese carro para Cuba, piénselo bien, no le hagas eso al carro”.

