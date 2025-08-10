Escándalo en Sudáfrica por vuelo millonario a Cuba para una graduación militar

Avión de Cobra Aviation, la empresa contratada por el Ministerio de Defensa sudafricano para el polémico vuelo chárter a Cuba.

La oposición sudafricana reveló que el Departamento de Defensa gastó 34 millones de rands (casi 1,9 millones de dólares) en un vuelo chárter de lujo para trasladar a más de 200 militares, incluidos generales y cadetes, a La Habana el pasado julio, con el único objetivo de asistir a una ceremonia de graduación que, según denuncian, no tuvo valor operativo ni estratégico para el país africano.

El viaje, contratado a la empresa Cobra Aviation, incluyó dos tramos entre Johannesburgo y la capital cubana, con asientos de clase ejecutiva, refrigerios gourmet, cubertería fina y otras comodidades reservadas para altos mandos, reporta el medio News 24.

Entre los pasajeros también viajaban 19 cubanos que regresaban a la isla, lo que ha despertado sospechas de que la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) pudo haber servido para subvencionar la logística bilateral bajo el pretexto de la graduación.

Para la Alianza Democrática (DA), principal partido opositor, el gasto es un insulto a la ciudadanía en un momento en que el ejército sudafricano enfrenta submarinos fuera de servicio, soldados que dependen de donaciones para botas y uniformes, y retrasos de meses en el pago a proveedores.

La formación en Cuba, afirman, ya ha demostrado ser ineficaz. El año pasado, Pretoria canceló el acuerdo de entrenamiento aéreo con la isla porque los cadetes regresaban sin poder operar bajo los estándares locales, lo que obligaba a reentrenarlos desde cero.

Lazos históricos y críticas crecientes

La cooperación militar entre La Habana y Pretoria se remonta a más de una década y ha incluido el envío de cientos de soldados sudafricanos para formarse en academias cubanas, así como la contratación de técnicos militares, médicos e ingenieros hidráulicos de la isla por casi 100 millones de dólares en distintos convenios.

El vínculo tiene raíces políticas, puesto que el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) mantiene una relación de “viejos aliados” con el régimen cubano desde la lucha contra el apartheid.

Pero esta cercanía ha generado rechazo creciente dentro de Sudáfrica, donde sectores políticos y sociales cuestionan el gasto de recursos públicos en medio de una crisis económica interna.

La DA pedirá una investigación parlamentaria, la publicación del registro de auditoría y un análisis del costo-beneficio del llamado Proyecto Kgala, que incluyó el vuelo a Cuba.

La oposición insiste en que la prioridad debe ser reparar la capacidad operativa del ejército, no financiar viajes ceremoniales ni sostener acuerdos fallidos con Cuba.

En la isla, este episodio recuerda cómo el régimen cubano sigue recibiendo ingresos de sus aliados políticos, incluso en medio de sus propias crisis internas, a costa del bolsillo de contribuyentes extranjeros.

