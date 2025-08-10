Joven árabe que estudia medicina en Cuba conquista las redes con su español “a lo cubano”

Zacaria, joven árabe de 22 años que vive en La Habana y estudia medicina en Cuba, conquistó a los cubanos en redes con su viaje a Jordania.

Un joven árabe que vive en La Habana y estudia medicina en Cuba ha conquistado a miles de usuarios en Instagram tras compartir, con mucho humor y jerga cubana, su viaje desde la isla hasta Jordania.

En el video, publicado con la descripción “Desde Cuba hasta Jordania, mi primer video hablando español a lo cubano”, Zakaria, de 22 años, se presenta.

“Soy árabe y vivo aquí en La Habana”. Entre risas, comenta que muchos lo confunden con un cubano de nacimiento, y que hasta le han preguntado si es habanero de toda la vida.

La grabación arranca en el aeropuerto de La Habana, donde explica que llegó temprano “porque no me gusta esperar la cola”, y confiesa que estaba “muy aburrido” mientras esperaba el vuelo.

Durante el trayecto, presenció un momento especial, cuando un tripulante de la aerolínea le pidió matrimonio a su novia a bordo. “Qué lindo fue eso”, dijo, usando expresiones propias de la calle cubana.

Tras nueve horas de vuelo, aterrizó en Madrid, donde lo primero que hizo fue buscar comida. Luego, en tono jocoso, relató cómo se echó “skincare” para ponerse “lindo y guapo” antes de abordar el siguiente vuelo rumbo a Ammán, capital de Jordania.

Entre bromas, cantó “mi tuti, mi tuti” y no dudó en describir el shawarma que comió a su llegada como algo “de pinga”, expresión muy popular en Cuba.

Sin embargo, una de las partes que más llamó la atención de sus seguidores llegó en los comentarios, cuando un usuario le preguntó si estudiaba medicina en Cuba y él respondió: “¡Sii! Cuba en la medicina es súper, porque la medicina en Cuba es muy fuerte, aunque mucha gente lo niegue”.

Los comentarios se llenaron de asombro y risas. “Se oye y se ve como cubano”, “Asere, practica un poco la R y ya eres cubano”, “Este tipo está bien entrenao” o “Yo pensaba que era el único cubano jordano que existía”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Más allá de las bromas, el video muestra un curioso intercambio cultural, en el que hay un joven árabe que no solo aprendió español en Cuba, sino que adoptó expresiones, gestos y costumbres típicas de la isla.

Su relato, salpicado de humor y autenticidad, refleja cómo la convivencia cotidiana rompe fronteras y crea vínculos que van más allá del idioma.

Ahora, desde Jordania, Zakaria continúa compartiendo su día a día con un creciente número de seguidores cubanos y extranjeros, que esperan sus próximas publicaciones para seguir escuchándolo hablar “como todo un asere”.