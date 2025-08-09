Emotivo: Celebran fiesta de 15 años a adolescente cubana con cáncer en hospital de Santiago de Cuba

En el Hospital Infantil Sur Clínico Quirúrgico Dr. Antonio María Béguez César, en Santiago de Cuba, el personal médico y la familia celebraron los 15 años de Lilianne, una adolescente que enfrenta un cáncer en el mediastino, un área en el centro del pecho entre los pulmones.

El festejo, realizado en medio de su tratamiento, buscó mejorar su estado de ánimo y crear un entorno emocionalmente favorable para su recuperación, como se aprecia en el reportaje del medio oficialista TV Santiago.

La joven, que ha permanecido ingresada cerca de dos meses, expresó su felicidad por compartir este momento especial, aunque con las limitaciones impuestas por su estado de salud.

“Hoy me he sentido muy bien con todas las personas que han venido a verme. En este día pido mi mayor deseo: mucha salud para mí y toda mi familia.”, dijo entre lágrimas.

La celebración incluyó momentos de cercanía con sus padres y hermanos, así como gestos de cariño por parte del personal médico, quienes resaltaron que el acompañamiento emocional es tan importante como el tratamiento médico.

“Hacerla feliz, verla reír, que hace mucho tiempo que no reía, ha sido algo grande, maravilloso”, comentó su mamá, quien relató el doloroso proceso que han transitado durante meses.

"Nos pasamos unos días muy intensos aquí en el hospital, muchos días en terapia, muchas complicaciones, pero gracias a Dios hoy puedo decir que llegó a sus 15 años feliz", concluyó la mujer, visiblemente afectada.

El equipo de salud destacó que, pese a las complicaciones vividas en terapia y los días intensos de hospitalización, la jornada fue una victoria emocional para la joven y su entorno: “Lo que deseamos todos es que los niños sean muy felices, y hoy lo logramos”.

Miles de pacientes con cáncer en Cuba enfrentan graves dificultades para recibir tratamiento debido a la falta de medicamentos y equipos especializados.

La escasez de citostáticos y recursos adecuados impide que muchos reciban quimioterapia o cirugía oportuna. Aunque el gobierno ha prometido mejorar las condiciones, los pacientes y sus familias a menudo buscan atención fuera del país por la falta de soluciones inmediatas.

El régimen cubano reconoce la crisis, pero atribuye gran parte de los problemas al embargo estadounidense, sin hacer autocrítica sobre la ineficiencia interna o la corrupción en el sistema.

