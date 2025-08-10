Una cubana radicada en Miami ha encendido las redes sociales con un video en el que responde, sin pelos en la lengua, a quienes dicen que no les gusta vivir en esa ciudad por estar “llena de cubanos”. Su mensaje, cargado de identidad y orgullo, se ha vuelto popular entre la comunidad cubana.

La usuaria de TikTok @rosabelyvalentina2 comienza su video con un gesto de incredulidad: “¿Perdón?”. Y luego lanza la crítica: “Me quedo maravillada cuando oigo a personas diciendo que no vivirían en Miami porque eso está lleno de cubanos”.

Rosabel defiende que emigrar no significa negar quiénes somos. “Salimos huyendo del hambre, la miseria, la incertidumbre... pero no salimos huyendo de nuestra raza, ni de nuestras costumbres, ni de nuestra gente”, reflexiona en el video que ya suma decenas de comentarios de apoyo.

Lejos de avergonzarse, asegura sentirse cómoda rodeada de lo suyo: “Yo sí vivo en Miami y me gusta vivir aquí. Porque en cada esquina, saludo o comida hay un pedacito de lo que soy y no quiero perder. Soy orgullosamente cubana”.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Orgullosamente cubana también, me encanta Miami, amo mis raíces”, comentó una seguidora. Otros aplaudieron su autenticidad y coincidieron en que el problema no es el “cubaneo”, sino la falta de identidad de algunos.

Rosabel cierra su mensaje con una frase que ha sido muy compartida: “Vistan como se vistan, hablen como hablen o vivan donde vivan, nunca van a dejar de ser cubanos”.

