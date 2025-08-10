Una cubana radicada en Miami ha encendido las redes sociales con un video en el que responde, sin pelos en la lengua, a quienes dicen que no les gusta vivir en esa ciudad por estar “llena de cubanos”. Su mensaje, cargado de identidad y orgullo, se ha vuelto popular entre la comunidad cubana.
La usuaria de TikTok @rosabelyvalentina2 comienza su video con un gesto de incredulidad: “¿Perdón?”. Y luego lanza la crítica: “Me quedo maravillada cuando oigo a personas diciendo que no vivirían en Miami porque eso está lleno de cubanos”.
Rosabel defiende que emigrar no significa negar quiénes somos. “Salimos huyendo del hambre, la miseria, la incertidumbre... pero no salimos huyendo de nuestra raza, ni de nuestras costumbres, ni de nuestra gente”, reflexiona en el video que ya suma decenas de comentarios de apoyo.
Lejos de avergonzarse, asegura sentirse cómoda rodeada de lo suyo: “Yo sí vivo en Miami y me gusta vivir aquí. Porque en cada esquina, saludo o comida hay un pedacito de lo que soy y no quiero perder. Soy orgullosamente cubana”.
Las reacciones no se hicieron esperar. “Orgullosamente cubana también, me encanta Miami, amo mis raíces”, comentó una seguidora. Otros aplaudieron su autenticidad y coincidieron en que el problema no es el “cubaneo”, sino la falta de identidad de algunos.
Rosabel cierra su mensaje con una frase que ha sido muy compartida: “Vistan como se vistan, hablen como hablen o vivan donde vivan, nunca van a dejar de ser cubanos”.
Preguntas frecuentes sobre la comunidad cubana en Miami y su identidad cultural
¿Por qué algunos critican vivir en Miami por estar llena de cubanos?
Algunas personas han expresado que no les gusta vivir en Miami porque está "llena de cubanos", lo que ha generado respuestas de orgullo e identidad por parte de la comunidad cubana que reside allí. Muchas personas, como la usuaria de TikTok @rosabelyvalentina2, defienden que vivir rodeados de su cultura y tradiciones es una forma de mantener su identidad, a pesar de haber emigrado.
¿Cómo se siente la comunidad cubana en Miami respecto a su identidad cultural?
La comunidad cubana en Miami suele sentir un fuerte orgullo por sus raíces. Vivir en Miami permite a muchos cubanos mantener vivas sus costumbres y cultura, lo cual consideran esencial para no perder su identidad. La presencia de elementos culturales cubanos en la ciudad, como la comida y el idioma, hace que se sientan más cómodos y conectados con su origen.
¿Qué desafíos enfrenta la comunidad cubana en Miami en términos de vivienda?
Uno de los principales desafíos es el alto costo de la vivienda. Muchos cubanos en Miami encuentran difícil adquirir una casa propia, lo que ha llevado a algunos a considerar mudarse a lugares más accesibles como Cape Coral. Sin embargo, estos lugares también presentan sus propios retos, como la falta de empleo o problemas de infraestructura.
¿Cuáles son las críticas hacia los cubanos que emigran y luego idealizan su vida en Cuba?
Algunas críticas se centran en la percepción de que estos individuos no valoran las oportunidades en el extranjero. Se cuestiona por qué decidieron emigrar si creen que vivían mejor en Cuba. Este discurso genera debate, ya que muchos emigrantes afirman que, aunque enfrentan dificultades en el extranjero, las oportunidades y la calidad de vida son mejores que en Cuba.
