Entre lágrimas de emoción: Carlos Alberto vuelve a abrazar a sus abuelos en Cuba después de dos años

El popular tiktoker cubano Carlos Alberto protagonizó un emotivo reencuentro con sus abuelos en Cuba, tras dos años sin verlos, un momento del que hizo partícipes a sus millones de seguidores.

El joven compartió en su cuenta de Instagram un video que muestra el momento exacto en que, entre lágrimas y abrazos, volvió a sentir la calidez de sus seres queridos.

"Después de dos años vuelvo a ver a mis abuelitos en Cuba", escribió junto a las imágenes, que rápidamente conmovieron a sus seguidores, acumulando miles de reacciones y comentarios.

“Este lugarcito me da nostalgia porque viví tanto tiempo aquí”, se le escucha decir en el video sin poder contener las lágrimas.

Captura Instagram / carlhoos_

Además del video, Carlos Alberto publicó en sus historias de Instagram varias instantáneas de su estancia en la isla: desde caminar bajo la lluvia con un colorido paraguas, hasta bromear sobre el calor mientras se refrescaba con un ventilador en casa de sus familiares.

Captura Instagram / carlhoos_

El regreso del creador de contenido a su tierra natal no solo ha sido un momento especial para él y su familia, sino también para su comunidad de fans, que celebran junto a él este esperado reencuentro.

