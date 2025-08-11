Lamentan en Santiago de Cuba el fallecimiento de la Dra. Irma Tumbarell

Vídeos relacionados:

La salud pública en Santiago de Cuba está de luto por el fallecimiento de la doctora Irma Mercedes Tumbarell Villalón, destacada neonatóloga y figura clave en la medicina de la provincia.

Según informó la Dirección General de Salud en Santiago de Cuba, la Dra. Tumbarell fue una profesional de reconocida trayectoria, cuya labor se distinguió al frente de hospitales maternos.

Captura Facebook / Dirección General de Salud en Santiago de Cuba

Entre sus aportes más relevantes se encuentra el impulso y la conducción del proceso de reparación integral del Hospital Materno Norte Tamara Bunke, institución que dirigió durante varios años.

Internacionalista y con más de tres décadas dedicadas al Programa de Atención Materno-Infantil, formó a nuevas generaciones de profesionales que hoy continúan su obra.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la medalla “60 Aniversario de la Docencia Médica”, entregada por la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, y la distinción “Jesús Menéndez”, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba.

La Dirección General de Salud expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas. Su partida deja un vacío profundo en la medicina santiaguera, dolor que fue compartido por varios colegas de la provincia.

La noticia también fue compartida por el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Saturnino Lora Torres”, que la recordó como una directora ejemplar y una mujer de firmes valores éticos, capaz de combinar el liderazgo con la cercanía humana.

Captura Facebook / Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente "Saturnino Lora Torres"

En redes sociales, el socorrista Aris Arias Batalla destacó que nació el 16 de enero de 1967, se graduó de Medicina en 1990 y acumuló más de 30 años dedicados a la docencia médica superior.

Captura Facebook / Aris Arias Batalla

Resaltó, además, que fue la única mujer en dirigir ambos hospitales maternos provinciales, legado que, según Arias, “permanecerá como llama eterna en nuestro sistema de salud”.

En los últimos meses, la comunidad médica de Santiago de Cuba ha vuelto a vestirse de luto con la partida de reconocidos especialistas. La pediatra Silvia Carlota dejó una huella imborrable por su entrega y compromiso con la salud infantil en la región oriental.

Tiempo después, colegas y pacientes lamentaron el fallecimiento de la doctora Yaimarelis Pico, recordada por su capacidad humana y profesional, que marcó la atención sanitaria en su especialidad.

En 2025, la medicina cubana perdió a figuras de relevancia nacional como el doctor Armando Caballero López, prestigioso médico cuya labor trascendió las fronteras provinciales, y al cardiólogo Enrique Sanabria, pionero en procedimientos de alta complejidad en la isla.

Pocos meses más tarde, se informó el deceso del exministro de Salud Julio Teja Pérez, una figura influyente en la organización sanitaria cubana y en la formación de políticas públicas relacionadas con la atención médica.

