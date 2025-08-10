Dolor e indignación en el adiós a joven cubano muerto en prisión

A las 11:00 de la mañana de este sábado, en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, familiares y amigos dieron el último adiós a Abraham, un joven recluso fallecido en la prisión de máxima seguridad de Boniato en circunstancias que han generado fuertes sospechas.

Según informó el periodista Yosmany Mayeta en Facebook, las autoridades ofrecieron versiones contradictorias sobre la causa de muerte: primero señalaron asfixia, luego infarto y, antes de eso, ataques de epilepsia.

Esta cadena de explicaciones dispares ha incrementado la desconfianza de los allegados, quienes denuncian que médicos y militares se “pasaron la pelota” para evitar una respuesta clara.

Testimonios de otros reclusos, no verificables de forma independiente debido al hermetismo del caso, apuntan a que Abraham pudo haber sido víctima de una agresión por parte de militares, subrayó Mayeta.

Los familiares, por su parte, relataron que el cuerpo presentaba signos inusuales: “Parecía un puerco que lo abrieron por todos lados. Primera vez que veo esto, siempre le hacen una costura por delante, pero esta vez fue por la espalda”, expresó uno de ellos, afectado por los sucesos.

La autopsia fue realizada en el Hospital Oncológico, único centro en la ciudad que efectúa este procedimiento, pero no ha disipado las dudas.

Los familiares denuncian que no se les ha mostrado el informe forense ni permitido una investigación independiente, recalcó Mayeta.

Durante el sepelio, el sentimiento entre los asistentes fue unánime: dolor, indignación y exigencia de justicia.

“No vamos a callar, queremos saber la verdad de lo que pasó. Cambiaron las causas tres veces, eso es sospechoso”, declaró uno de los presentes itado por el periodista.

El caso de Abraham se suma a otras muertes bajo custodia en Cuba que han quedado sin esclarecer, protegidas por el silencio oficial y la ausencia de transparencia en las investigaciones.

