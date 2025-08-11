Santiago de Cuba sacudida por dos apuñalamientos en un solo día

Vídeos relacionados:

La violencia volvió a golpear con fuerza a Santiago de Cuba, donde en menos de 24 horas se registraron dos ataques con arma blanca, uno de ellos con saldo mortal y otro que mantiene a un joven en estado crítico.

Según reportó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en su perfil de Facebook, uno de los casos ocurrió en la Avenida 40 del Reparto Nuevo Vista Alegre, donde Yudel Vegue Kindelán fue apuñalado en dos ocasiones, una de ellas en el cuello.

La agresión lo dejó gravemente herido y desde las 7:00 a.m. permanecía en el salón de operaciones del Hospital Provincial Saturnino Lora.

Familiares del joven relataron que, tras el ataque, logró llegar por sus propios medios al policlínico del barrio, sangrando abundantemente.

Allí recibió los primeros auxilios y fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital provincial.

Hasta el momento, no se conoce quién lo agredió ni las causas del hecho, y sus allegados aseguran que no ha habido presencia visible de las autoridades en el lugar, indicó Mayeta.

Su hermana, Samanta Vegue, pidió públicamente ayuda en la sección de los comentarios para dar con el responsable del ataque.

Contó que Yudel es su hermano mayor, que su madre está “angustiada” y que tiene un hijo pequeño que aún no sabe lo ocurrido.

“Esto es algo grave y triste… si alguien tiene información o pistas, que me las haga llegar por privado”, rogó.

Advirtió que, si la familia del agresor ve su mensaje, piense y entregue al culpable, pues “quien lo resguarde tendrá su castigo también con la justicia y no será leve”.

Añadió que arriba “hay un Dios todopoderoso que le dará a cada cual lo que le toca” y que, para el autor o autores, “lo único que les queda es arrepentirse y entregarse; no tienen otra opción”.

El segundo hecho ocurrió la noche de este domingo, alrededor de las 9:30 p.m., en medio de una fiesta de verano en el camino vecinal entre Palma y El Cobre, informó Mayeta en otra publicación de Facebook.

Allí, Deniel Veranes, padre de dos niños pequeños, murió tras recibir una puñalada directa al corazón.

Testigos relataron que todo comenzó como una discusión y terminó de forma fulminante cuando el agresor, aún no identificado, le asestó el golpe mortal.

El ataque ocurrió a la altura de la carretera de Dos Palmas. Deniel fue trasladado de urgencia al Hospital Ambrosio Grillo, pero el personal médico no pudo salvarle la vida. Horas después, su familia y vecinos lo velaban entre dolor e indignación.

Según Mayeta, este crimen se repite en un patrón común: fiestas públicas sin seguridad, consumo excesivo de alcohol y ausencia total de prevención.

Mientras la comunidad clama por justicia, el agresor sigue prófugo y crece el temor en las calles de Santiago de Cuba.

Antes de estos dos hechos, la policía detuvo en Palma Soriano a un joven acusado de apuñalar a una enfermera y herir otras dos personas otro en una riña, un caso que refuerza la tendencia de hechos violentos recientes en la provincia oriental.

En la capital, un homicidio particularmente violento conmocionó a una comunidad habanera, dejando en evidencia la falta de respuestas efectivas frente al aumento de la criminalidad en zonas residenciales.

Mientras tanto, una joven maestra cubana denunció haber sido víctima de un asalto violento en plena vía pública, señalando la ausencia de protección y la inacción de las autoridades pese a la gravedad del hecho.

En otro caso que ha causado indignación, una mujer fue asesinada tras denunciar en tres ocasiones a su agresor, lo que evidencia fallas críticas en los mecanismos de prevención y protección a víctimas de violencia en Cuba.

