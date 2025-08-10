Detienen en Palma Soriano a joven acusado de apuñalar a enfermera y herir a otras dos personas

Vídeos relacionados:
Un violento ataque en el Policlínico Sur de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, dejó tres personas heridas la noche del pasado 9 de agosto, entre ellas una enfermera que, según vecinos, recibió varias puñaladas en el pecho mientras trabajaba y fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial Saturnino Lora, donde fue intervenida quirúrgicamente.
De acuerdo con la versión publicada por la página Héroes del Moncada, asociada al Ministerio del Interior en Santiago de Cuba, el agresor, un joven de 32 años que trabajaba por cuenta propia, irrumpió en la institución portando un arma blanca y lesionó a la enfermera, a un custodio y a otra persona presente en el lugar.
Testigos avisaron a la policía, que finalmente detuvo al sospechoso, ahora bajo investigación para esclarecer los motivos del ataque. Según la fuente oficial, el joven no conocía a las víctimas ni tenía antecedentes penales.
Sin embargo, en redes sociales surgieron testimonios que contradicen la versión oficial sobre la captura. “Mentira. La policía no capturó a nadie. Si la gente del policlínico no le cae a golpes y lo amarra, todavía estuviera en la calle”, aseguró un usuario en la publicación del propio Héroes del Moncada.
Otros denunciaron que se llamó a la policía en varias ocasiones y que esta llegó cuando “ya no había remedio, como siempre”.
La denuncia inicial fue realizada en Facebook por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, y en su publicación, vecinos de la enfermera agredida, descrita como “muy buena persona”, relataron que el atacante “primero la agarró por el cuello y después le dio varias puñaladas” sin que mediara ninguna relación entre ellos.
Algunos sospechan que el joven actuó bajo los efectos de las drogas, en un contexto de creciente violencia que, según varios comentarios, está asociado a la crisis económica, los apagones, el estrés social y el consumo de sustancias químicas.
Los mensajes de indignación también apuntaron a la sensación de impunidad y al deterioro institucional.
“No es el primer caso en Palma y las autoridades no hacen nada. Los instructores son encubridores. La ley debería tomar mano dura, un humano no vale nada, pero matan una vaca y le echan 20 años a cualquiera”, escribió un internauta, denunciando además la corrupción y la falta de respuesta de los organismos de seguridad.
Otros subrayaron la vulnerabilidad del personal sanitario en Cuba, que trabaja en condiciones precarias y expuesto a episodios de violencia.
“Muy triste la agresión hacia el personal de salud pública, que a veces trata de dar lo mejor sin las condiciones adecuadas”, lamentó otro usuario, recordando que casos similares se han repetido en distintas provincias sin que se adopten medidas efectivas.
Las autoridades locales aseguraron que la investigación continúa para esclarecer el móvil del ataque, mientras la comunidad de Palma Soriano permanece conmocionada y exige acciones concretas para frenar la violencia que, según vecinos, se ha vuelto parte de la vida diaria en la isla.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de la violencia en Cuba y la seguridad del personal sanitario
¿Qué ocurrió en el Policlínico Sur de Palma Soriano?
Un joven de 32 años atacó con un arma blanca a una enfermera, un custodio y otra persona en el Policlínico Sur de Palma Soriano. La enfermera fue trasladada al Hospital Provincial Saturnino Lora debido a las heridas sufridas. El agresor fue capturado y está bajo investigación para determinar los motivos del ataque.
¿Cómo han reaccionado las autoridades ante la violencia en centros de salud en Cuba?
Las autoridades locales han asegurado que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer los motivos de los ataques. Sin embargo, hay un creciente malestar en la población por la falta de acciones efectivas para prevenir estos incidentes y proteger al personal sanitario, evidenciando una falla en los protocolos de seguridad y respuesta policial en las instituciones de salud.
¿Qué factores contribuyen al aumento de la violencia en Cuba?
El aumento de la violencia en Cuba está asociado a factores como la crisis económica, los apagones, el estrés social y el consumo de sustancias químicas. Estos elementos han creado un ambiente de tensión y desesperación que se refleja en ataques violentos y una sensación de impunidad y desprotección entre los ciudadanos.
¿Qué opina la población sobre la seguridad del personal sanitario en Cuba?
Existe un sentimiento generalizado de que el personal sanitario en Cuba trabaja en condiciones precarias y está expuesto a episodios de violencia. Muchos ciudadanos exigen medidas efectivas para garantizar su seguridad, argumentando que, a pesar de sus esfuerzos por brindar atención, el personal de salud no está protegido adecuadamente en su entorno laboral.
