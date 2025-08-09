Asesinan a una cubana que había denunciado tres veces a su agresor: "Este crimen pudo haberse evitado"

Vídeos relacionados:

Una mujer fue brutalmente asesinada en la madrugada de este jueves en Holguín por su expareja, pese a haberlo denunciado en múltiples ocasiones.

Según informó el portal noticioso La Tijera y otras fuentes en redes sociales, Milagros Batista Estévez, de 56 años, fue apuñalada en su vivienda del reparto Alex Urquiola por José Matos, un hombre con antecedentes por violencia, robos y extorsión que no había sido detenido a pesar de tener al menos tres denuncias en su contra.

El hijo de la víctima, Óscar Bermúdez Batista, aseguró que el crimen pudo evitarse:

“Mi mamá denunció tres veces a su agresor. Él le robaba el dinero, la extorsionaba, y la amenazaba con no devolverle sus ahorros si no retiraba las denuncias. Aun así, nunca lo detuvieron”.

El día del feminicidio, la hija de Milagros llamó a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) cuando Matos intentó robar en su casa. La respuesta que recibió, fue indignante:

“No hay patrullas disponibles, si vuelve intentaremos mandar alguna”.

Lo más leído hoy:

Minutos después, el agresor regresó, intentó de nuevo forzar la entrada y fue detenido por una vecina. Luego bajó hasta la vivienda de Milagros y la atacó con un arma blanca, propinándole 14 puñaladas.

Según revelaron varias fuentes, dentro de la casa en el momento del crimen estaban, además de la víctima, una niña de seis años y un bebé de apenas nueve meses. De acuerdo con Martí Noticias, en la llamada de emergencia previa al asesinato las autoridades instaron a la familia a “trancarse y esperar a ver si volvía” la patrulla asignada a otra operación. “Este crimen pudo haberse evitado. El Estado cubano, su policía y su aparato judicial fallaron. La comunidad está consternada, pero también indignada”, subrayó La Tijera. El caso ha provocado profunda indignación en redes sociales, donde cientos de cubanos exigen medidas muy severas contra los feminicidas. Hasta el cierre de esta nota, plataformas feministas independientes no se han pronunciado sobre el crimen. Hasta el pasado 30 de julio el subregistro realizado por los observatorios Observario de Género Alas Tensas (OGAT) y YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) de 22 feminicidios, un asesinato de hombre por motivos de género y dos intentos de feminicidio.

Feminicidios en Cuba

En 2024, 76 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Cuba, a manos de sus parejas, exparejas u otras personas, según dio a conocer el régimen de la isla en un reciente informe oficial sobre la violencia de género extrema contra el sexo femenino.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad adscrita al gobierno cubano, hizo pública la cifra refiriéndola como la cantidad de mujeres de 15 años y más que han sido “víctimas de homicidio intencional (asesinato)” por razones de género, sin mencionar en ningún momento el término feminicidio.

La cifra es muy superior al subregistro que el año pasado hicieron las plataformas feministas independientes Observatorio de Género de Alas Tensas y YoSíTeCreo en Cuba, que documentaron 56 feminicidios en 2024, según el informe anual publicado por OGAT.