Violento homicidio en La Habana conmociona a la comunidad

El habanero municipio 10 de Octubre amaneció bajo una fuerte conmoción tras conocerse la noticia de un violento crimen ocurrido en la madrugada del viernes en una vivienda cercana al semáforo de Dolores, en la Calzada de 10 de Octubre, próxima a una panadería y frente a una escuela.

Según versiones de testigos, la víctima, identificada como Yosvani Rodríguez Meriño (conocido como Pocholo o El Moro), habría sido encontrada sin vida alrededor de las 4:00 a.m., con múltiples heridas de arma blanca y un corte profundo en el cuello. El cuerpo, de acuerdo con esos testimonios, habría sido cubierto con un colchón antes de ser abandonado en el lugar.

Captura de pantalla Facebook / Reporte Cuba Ya

Acorde al reporte de la página de Facebook 'Reporte Cuba Ya', vecinos indicaron que la noche anterior el hombre había estado compartiendo en su casa con un grupo reducido de personas. La investigación, que permanece en curso, busca esclarecer tanto el móvil como la identidad de los responsables.

Algunas hipótesis que circulan entre residentes mencionan un posible móvil personal o vinculado a relaciones previas, pero las autoridades no han confirmado ninguna versión.

El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde especialistas realizan las pruebas periciales correspondientes. Hasta ahora no se ha emitido un parte oficial por parte de medios estatales ni instituciones competentes.

Dolor y exigencia de justicia

El hecho ha provocado una ola de mensajes de dolor y solidaridad hacia la familia, especialmente por la situación de la hija menor de la víctima, de siete años, que queda desamparada de su padre. Amigos y allegados lo describen como una persona tranquila, sociable y respetada en el barrio.

En redes sociales, los vecinos han compartido recuerdos y anécdotas sobre su carácter alegre y su disposición a ayudar a quienes lo rodeaban. La noticia ha generado indignación y llamados a que el caso no quede impune.

Polémica por señalamientos en redes

Horas después de que se difundiera la noticia, comenzó a circular en plataformas sociales el nombre de una persona señalada por familiares de la víctima como posible implicado.

El mencionado ha rechazado públicamente cualquier vínculo con el crimen, asegurando que mantenía una relación de amistad con el fallecido y que lamenta su pérdida. Además, advirtió que podría iniciar acciones legales por difamación si persisten las acusaciones en su contra.

Captura de pantalla Facebook / Reporte Cuba Ya

'Reporte Cuba Ya' aclaró que no estaba realizando una acusación directa, sino reproduciendo testimonios de familiares y vecinos que se expresaron abiertamente en redes sociales.

Fuentes extraoficiales señalan que tres personas habrían sido detenidas en relación con la investigación, aunque no se han revelado sus identidades ni se ha precisado su grado de implicación.

Una comunidad marcada por la violencia

El homicidio ha abierto nuevamente el debate sobre el aumento de los hechos violentos en la capital y la percepción de inseguridad en las calles. Residentes del municipio expresan temor y preocupación, señalando que en los últimos meses han escuchado de otros episodios de criminalidad en la zona.

Para muchos, la ausencia de información oficial genera un clima de incertidumbre que alimenta rumores y versiones contradictorias. Especialistas en temas sociales consultados señalan que este tipo de crímenes impactan profundamente el tejido comunitario, no solo por la pérdida de vidas, sino por la sensación de vulnerabilidad que dejan entre los vecinos.

Mientras la investigación avanza, familiares, amigos y vecinos mantienen vigilias simbólicas y mensajes de homenaje, recordando la figura de la víctima como alguien cercano y querido. En sus palabras, se resume una petición unánime: que se conozca la verdad y que se haga justicia.