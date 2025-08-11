Activista alerta: Caos en las citas del Consulado de España en La Habana amenaza el acceso a la ciudadanía

Vídeos relacionados:

La activista cubana Amelia Calzadilla advirtió este lunes sobre el desorden y los retrasos en el sistema de citas del Consulado General de España en La Habana, que amenazan con dejar sin acceso a la ciudadanía española a un número indeterminado de solicitantes antes de que expire la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2025.

En una carta publicada en Facebook y dirigida al Consulado y al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Calzadilla recordó que la Ley, aprobada en 2022, permitió a miles de cubanos tramitar la ciudadanía española, y que su vencimiento está a menos de tres meses.

Captura Facebook / Amelia Calzadilla

Sin embargo, afirmó que el cambio de sistema de credenciales anunciado en mayo/junio de este año ha generado un limbo para muchos solicitantes, especialmente quienes enviaron sus peticiones en abril de 2024 y aún no han recibido confirmación ni cita para presentar la documentación.

“Queda poco más de dos meses para el fin de la Ley y este proceso ha sido largo, extenuante y costoso”, advirtió.

La activista explicó que, aunque la presentación de expedientes en el Consulado es gratuita, muchos han tenido que pagar sumas considerables por legalizaciones, traslados o alquileres para poder acudir a La Habana en busca de información sobre sus casos.

Lo más leído hoy:

Calzadilla señaló que los justificantes y citas del nuevo sistema están llegando de forma desordenada, lo mismo a solicitantes de finales que de principios de abril, y que incluso el correo electrónico habilitado para reportar fallos en el sistema anterior fue desactivado, dejando a muchas personas sin un canal de reclamación.

Como ejemplo, citó el caso de su madre, que envió la solicitud el 2 de abril de 2024 y aún no ha recibido credenciales ni notificación de su traslado al nuevo sistema de citas.

“Para algunos de nosotros, este derecho significa volver a ver a nuestros padres, a quienes no podemos visitar por la prohibición de entrada a Cuba por razones políticas”, agregó.

La activista pidió a las autoridades españolas que aclaren de forma inmediata si los solicitantes deben volver a pedir credenciales en el nuevo sistema para no perder el derecho antes de que finalice el plazo legal.

“No buscamos preferencias sobre otros, pero necesitamos instrucciones claras. Nos carcome la angustia de pensar que se acaba el tiempo y no es por nuestra gestión que los documentos no se han entregado”, advirtió.

La advertencia de Amelia Calzadilla generó una ola de apoyo y testimonios de cubanos que atraviesan situaciones similares.

Yanizorro De la Vega relató que obtener su ciudadanía española le costó más de 130,000 pesos y pidió que se extienda el plazo de la Ley de Memoria Democrática “ante tanta ineptitud que no es culpa de los ciudadanos”, para que todos los que iniciaron el proceso puedan concluirlo.

Marisol González denunció que su hijo esperó largo tiempo por las credenciales y el 1 de abril de 2024 recibió un rechazo por un error de formato en su nombre. Volvió a solicitarlas el 2 de abril, pero hasta hoy no ha tenido respuesta.

“No comprendo cómo un hijo de un ciudadano español tiene que esperar por un sistema colapsado e ineficiente… Exigimos respeto por nuestros derechos, exigimos respuesta”, reclamó, explicando que lleva tres años separada de otro hijo por este mismo motivo.

Para Alejandro Díaz Montes de Oca, la pregunta final de la carta de Calzadilla ya tiene una respuesta oficial, aunque insuficiente: “Te van a decir que esperes, es lo único que saben decir”.

Yaney Fariña Albelo expresó su frustración: “Esto es angustiante, algo que debería ser rápido se ha convertido en años de espera… dan informaciones pero no concretas. ¿Acaso no nos merecemos que nos hablen con la verdad?”.

Relató que lleva más de un año esperando credenciales, con un proceso que considera “trabajoso, costoso y desgastante”.

Lismary López dijo encontrarse en la misma situación. Presentó la documentación el 10 de abril de 2024 y sigue sin respuesta, pese a que sus padres y hermana ya son ciudadanos españoles.

“Es muy triste pensar que podemos perder todo y quedarnos a un paso de obtener algo tan anhelado”, lamentó.

Mercedes Rodríguez Alonso recordó que vivió la primera oleada de solicitudes de ciudadanía en 2007 y que entonces las trabas eran aún mayores: “Esperé años y tuve que hacer y legalizar documentos incontables veces… eso sí fueron años de angustia”.

Este escenario se produce después de que España activara un nuevo sistema de citas para tramitar la nacionalidad en Cuba, sustituyendo el mecanismo anterior y generando dudas sobre si los solicitantes debían volver a registrarse para mantener su derecho.

Ante las demoras y el riesgo de que el plazo legal venza, varios cubanos han pedido al gobierno español que prorrogue la Ley de Memoria Democrática, argumentando que factores ajenos a los solicitantes están dificultando el acceso a las citas y la presentación de expedientes completos.

En esta recta final, muchos cubanos intensifican sus gestiones para obtener la nacionalidad española, asumiendo gastos de viajes, legalizaciones y trámites urgentes, mientras crece la incertidumbre sobre si podrán completar el proceso antes de que la ley deje de estar vigente.

Preguntas frecuentes sobre las citas del Consulado de España en La Habana y la Ley de Memoria Democrática