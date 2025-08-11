Recta final para cubanos que buscan la nacionalidad española: Pasos clave antes de octubre

El tiempo se agota para los cubanos que desean obtener la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática. Quedan poco más de dos meses, pues el plazo vence el 22 de octubre de 2025.

Miles de descendientes de españoles en Cuba, y algunos de ellos residentes en el exterior, aún no han logrado iniciar el trámite. Sin credenciales o cita confirmada, quedarán fuera porque hasta ahora, no hay prórrogas anunciadas.

Desde finales de julio, todo debe gestionarse por el nuevo sistema digital del Consulado General de España en La Habana. El método anterior, por correo electrónico, está cerrado. Las credenciales antiguas caducarán el mismo día que expire la ley.

Del caos al nuevo sistema de citas

El nuevo sistema permite:

Solicitar credenciales mediante un formulario en línea.

Enviar varias solicitudes desde un mismo correo (con acceso permanente).

Recibir automáticamente un resguardo con firma electrónica, válido aunque la cita presencial sea después del 22 de octubre.

Quienes enviaron su solicitud por el sistema anterior no deben repetir el trámite. Recibirán su resguardo en orden cronológico, junto con usuario y contraseña cuando corresponda.

La sede diplomática explicó que el nuevo sistema respeta el orden de las solicitudes previas. Sin embargo, la falta de respuestas automáticas en el método antiguo dejó a muchos sin prueba de haber iniciado el proceso.

Esta incertidumbre y desesperación por iniciar los trámites, alimentó un mercado negro de credenciales y documentos falsos, con precios que alcanzan cientos o miles de euros. El consulado insiste en que la única información válida se publicará en su web oficial y redes sociales.

Consejos para evitar errores

El abogado y especialista en la Ley de Nietos, Mario Dueñas, advierte que muchos rechazos se deben a fallos básicos:

Documentos ilegibles: al escanear o fotografiar, todos los datos deben ser visibles.

Foto del solicitante con su documento de identidad: la cámara debe enfocar el carnet, no la cara.

Datos mal escritos: errores en nombres, números o puntuación pueden invalidar el trámite.

Los interesados en obtener la nacionalidad española por la Ley de Nietos deben seguir al pie de la letra la guía oficial del consulado y revisar cada documento antes de enviarlo.

Desde inicios de año, se han detectado falsificaciones de partidas de nacimiento y bautismo, especialmente en archivos gallegos. Los documentos legítimos, que se pueden adquirir en España por 10 euros, se venden en Cuba por hasta 3.000 euros. Los controles para evitar falsificaciones se han endurecido, dentro y fuera de la isla, lo que ralentiza el proceso.

Estrategia para no quedarse fuera

Los cubanos descendientes de españoles que deseen iniciar este trámite deben darse prisa con la obtención de documentos, algo extremadamente complejo en la isla, porque muchas veces las oficinas del Registro Civil no tienen ni siquiera servicio eléctrico para atender a los usuarios.

Una vez superado el reto de obtener los documentos imprescindibles, como los certificados de nacimiento del abuelo español, y de los otros familiares implicados, debes prestar atención a estos pasos:

Regístrate ya en el nuevo sistema de citas del consulado.

Revisa que tus datos y documentos cumplen los requisitos técnicos.

Guarda el resguardo electrónico como prueba de inicio del trámite.

Evita intermediarios y ofertas “exprés” para agilizar el trámite.

Las críticas por demoras y desorganización persisten, pero esta ley sigue siendo una oportunidad para que descendientes de españoles accedan a la ciudadanía.

Ser ciudadano español para muchos cubanos, significa no solo reconectar con sus orígenes, sino ganar en movilidad, seguridad jurídica y un futuro diferente. El tiempo corre y, en este caso, cada día cuenta.

Preguntas frecuentes sobre la obtención de la nacionalidad española para cubanos bajo la Ley de Nietos