Experto Mario Dueñas advierte de los errores que no se pueden cometer al aplicar a la Ley de Nietos

Mario Dueñas, experto en Ley de Nietos, ha explicado este lunes, en el programa semanal que tiene en CiberCuba cuáles son los errores más comunes por los que son denegadas las aplicaciones a la Ley de Nietos. En su opinión hay dos que se repiten continuamente: uno es la falta de legibilidad de los documentos que se envían y el otro, que al enviar la foto con el carnet en la mano, la imagen se centra en la cara de la persona y no en el documento de identidad.

"Antes era que la foto del carné, por ejemplo, no estuviera legible. O sea, que los documentos que esté subiendo no estén legibles, eso son los errores que en los que más se incurre".

"Anteriormente había que tirarse una foto con el carné en la mano. Bueno, ahora de nuevo también. Hay que tratar de poner la mano un poquito más adelante con el carné y enfocar el carné, no la cara de la persona, para que estén legibles porque así te la están pidiendo. Hay que escribir los nombres correctamente. Hay que cumplir estrictamente con lo que dice la guía", añadió en declaraciones a esta plataforma.

En opinión de Dueñas, estos tipos de fallos no se ven tanto en la Ley de la Memoria Democrática, pero sí en otros trámites consulares como el de la legalización de documentos. "Hay que solicitar también documentos en el Consulado de España en La Habana y hay veces que al mes y tanto, que es que se responden, te los echan para atrás porque no pusiste un punto y coma, entre las letras como ellos lo quieren", dijo.

"Hay una persona que se tomó el trabajo de revisar que no puse el punto y coma, que lo que puse es una coma, o que si me faltó una tontería. Bueno inexplicablemente existe. Después de haber esperado un mes y tanto. Lo más común es que el documento con el que se da tirando la foto no está legible, o si escribiste un dígito de más en el número del carné de entidad, o cosas de estas inexplicables".

Para detectar ese tipo de fallos sí son eficientes en el Consulado, "pero si quiero que me des para sacar una cita para ir a legalizar este documento, que en España la persona que lo necesita está desesperada, hay tiempo para revisar esas tonterías, pero no hay tiempo para poner otra ventanilla para que esa persona lo legalice y reciban sus documentos".

En el programa de este lunes, Dueña abordó, sobre todo, el anuncio del Consulado de La Habana, que el jueves pasado publicó oficialmente que ya ha dado inicio el nuevo sistemas de citas. La pregunta del millón es qué deben hacer las personas que enviaron su pdf por el sistema antiguo y no recibieron acuse de recibo.

En teoría, el Consulado de La Habana dice que lo recibirán, pero son miles los cubanos que temen que cierre el plazo y no les manden acuse de recibo. Muchos, incluso, se plantean volver a registrarse por el nuevo sistema, siempre con el temor de que una segunda inscripción invalide la primera, por lo que ésta fue la pregunta más repetida en todo el programa

Mario Dueñas destacó además que existe en estos momentos una solicitud de firmas en change.org para que la Ley de Nietos, que cierra en octubre, se extienda un año más, pero de momento ha recogido muy pocas firmas. (Se puede firmar pinchando aquí).