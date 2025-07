Experto en trámites de Ley de Nietos: "La mitad de las personas que nos contactan son de EE.UU."

Mario Dueñas, gestor administrativo y experto en trámites migratorios en España, ha explicado este miércoles en CiberCuba que "la mitad de las personas que contactan con su despacho en Galicia (Equipo Dueñas) son de Estados Unidos".

Esto se debe, en su opinión, a la fuerte presión migratoria que están sufriendo muchos cubanos con I-220A e I-220B, en estos momentos, y ante la incertidumbre, ven con buenos ojos emigrar a España.

"Se está incrementado notablemente. La mitad de las personas que nos están contactando hoy son de Estados Unidos y muchos están queriendo optar a la nacionalidad española. Igualmente, muchos también quieren regresar a España o venir para España por primera vez", dijo Dueñas.

"La demanda de personas queriendo optar a la nacionalidad en consulados españoles de Estados Unidos, por lo menos con nosotros, es enorme. A diario nos están contactando. Ocurre con mucha frecuencia que los jóvenes son los que están en los Estados Unidos y los padres, que son mayores, están en España".

"También nos están contactando padres, que nos dicen: 'Tengo mi hijo que está en Estados Unidos, que la cosa se le ha puesto un poco difícil y quiero que obtenga la nacionalidad española lo más pronto posible, antes de octubre'", añadió.

En una entrevista concedida a esta plataforma, el gestor camagüeyano aclaró que en octubre cierra el plazo para acogerse a la Ley de Memoria Democrática, conocida entre los cubanos como Ley de Nietos, pero todo el que consiga la credencial del consulado de España que le corresponda, de acuerdo con la dirección que consta, en el caso de Estados Unidos, en la licencia de conducir, queda dentro del proceso para conseguir la nacionalidad de su abuelo.

El problema radica en que a falta de tres meses para que acabe el plazo, el Consulado de España en La Habana ha dejado de enviar a los solicitantes de la nacionalidad española el acuse de recibo que certifica que su solicitud ha sido registrada y eso crea incertidumbre porque los afectados no saben si al Consulado le llegó o no el e-mail.

"¿Dónde está la preocupación hoy en el Consulado de La Habana? De hace un tiempo para acá, no hay acuse de recibo. Porque hasta hace un tiempo uno enviaba todo y recibía una acuse de recibo que decía, hemos recibido tu documentación, dentro de un tiempo va a recibir las credenciales. Pero hace ya varios días que ese acuse de recibo no se llega. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no llegan", dijo el experto, con despacho propio en Ourense (Galicia).

Entre las dudas que más se repitieron en el programa de este miércoles, está el caso de los bisnietos, que preguntan si pueden aspirar a la nacionalidad española. Mario Dueñas ha contestado que sí, siempre y cuando el resto de familiares de las generaciones que tiene por delante sean fallecidos.

"En el Consulado de La Habana están aceptando personas que opten a la nacionalidad como las bisnietas, siempre que todas las líneas filiatorias estén fallecidas. O sea, si el único que queda eres tú y eres bisnieta, te lo aceptan", señaló el experto.

"Por ejemplo, yo tuve una asesoría con un cliente que él es bisnieto y la mamá es la nieta. Ella está viva. Lo que pasa es que la mamá no está en mejores condiciones físicas, de salud como tal, y él quería, brincar a la mamá. O sea, él estar como un nieto sin que su mamá optara como nieta. Y le dije, no, hombre, obligatoriamente su mamá tiene que optar como nieta. Y tú, entonces optar, como hijo de una nieta, cuando el trámite de tu mamá se haya aprobado".

Eso significa que el hijo de un nieto de españoles, que consiga la nacionalidad española, se puede nacionalizar por ser hijo de un español de origen. Además Mario Dueñas aclaró que el nuevo Reglamento de Extranjería, que entró recientemente en vigor en España, permite que los hijos de nacionalizados españoles (o sea, españoles de origen) puedan obtener un visado para viajar a España y entrar al país con permiso de residencia.

Sobre el coste de los trámites en Cuba (legalización de documentos), dijo que cuesta unos 2.250 pesos cubanos y tarda una media de cuatro meses. Hay que tener en cuenta que solo quedan tres meses para que cierre el plazo para acogerse a la Ley de Nietos.