Fuertes lluvias afectan a Ciego de Ávila por influencia de sistema tropical

Intensas lluvias asociadas al sistema tropical Invest AL97 azotan este domingo varias zonas de Ciego de Ávila, provocando acumulados significativos y condiciones adversas en esa zona de Cuba.

De acuerdo con el Centro Meteorológico Provincial en la red social Facebook, el fenómeno presenta una circulación ciclónica bien definida y vientos máximos sostenidos de más de 55 km/h.

Especialistas advierten que, si la nubosidad continúa organizándose, el Centro Meteorológico Regional Especializado en ciclones tropicales podría declararlo como depresión tropical en las próximas horas.

Debido a las inclemencias del tiempo, es necesario mantener la precaución ante un escenario climático complejo y un sistema de drenaje urbano que ya evidencia limitaciones incluso con lluvias de intensidad moderada.

Este episodio se produce en plena temporada ciclónica 2025 en el Atlántico, que comenzó el 1 de junio y que, según expertos, será “muy activa”, con alta probabilidad de formación de tormentas tropicales e intensos eventos de lluvia.

Hace varias semanas, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) ratificó su pronóstico de que la actual temporada ciclónica en el Atlántico será más activa de lo habitual, con 17 tormentas con nombre, 9 huracanes y 4 de gran intensidad (categorías 3, 4 o 5).

