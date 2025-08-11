Fuertes lluvias afectan a Ciego de Ávila por influencia de sistema tropical

Vídeos relacionados:
Intensas lluvias asociadas al sistema tropical Invest AL97 azotan este domingo varias zonas de Ciego de Ávila, provocando acumulados significativos y condiciones adversas en esa zona de Cuba.
De acuerdo con el Centro Meteorológico Provincial en la red social Facebook, el fenómeno presenta una circulación ciclónica bien definida y vientos máximos sostenidos de más de 55 km/h.
Especialistas advierten que, si la nubosidad continúa organizándose, el Centro Meteorológico Regional Especializado en ciclones tropicales podría declararlo como depresión tropical en las próximas horas.
Debido a las inclemencias del tiempo, es necesario mantener la precaución ante un escenario climático complejo y un sistema de drenaje urbano que ya evidencia limitaciones incluso con lluvias de intensidad moderada.
Este episodio se produce en plena temporada ciclónica 2025 en el Atlántico, que comenzó el 1 de junio y que, según expertos, será “muy activa”, con alta probabilidad de formación de tormentas tropicales e intensos eventos de lluvia.
Lo más leído hoy:
Hace varias semanas, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) ratificó su pronóstico de que la actual temporada ciclónica en el Atlántico será más activa de lo habitual, con 17 tormentas con nombre, 9 huracanes y 4 de gran intensidad (categorías 3, 4 o 5).
Preguntas frecuentes sobre las fuertes lluvias en Ciego de Ávila
¿Qué fenómeno meteorológico está afectando a Ciego de Ávila?
El sistema tropical Invest AL97 está provocando intensas lluvias y condiciones adversas en Ciego de Ávila, con una circulación ciclónica bien definida y vientos sostenidos de más de 55 km/h. Este fenómeno podría convertirse en depresión tropical si la nubosidad continúa organizándose.
¿Cuál es el impacto de las lluvias en la infraestructura de Ciego de Ávila?
Las fuertes lluvias están evidenciando limitaciones en el sistema de drenaje urbano de Ciego de Ávila, que ya presentaba problemas incluso con lluvias moderadas. Esto incrementa el riesgo de inundaciones en zonas bajas y de mal drenaje.
¿Cómo está afectando la temporada ciclónica 2025 a Cuba?
La temporada ciclónica 2025 se espera que sea muy activa, con una alta probabilidad de formación de tormentas tropicales e intensos eventos de lluvia. Esto pone en riesgo a Cuba de sufrir impactos directos de huracanes, especialmente en la región del Caribe.
¿Qué medidas de precaución deben tomar los residentes de Ciego de Ávila?
Ante las condiciones climáticas complejas, se recomienda evitar el tránsito por zonas inundadas, mantenerse bajo techo durante tormentas eléctricas y no consumir agua de lluvia debido a los posibles contaminantes que pueda contener.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.