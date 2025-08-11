Imitador de Otaola reacciona a imágenes del concierto de Bebeshito en Miami: ¡Dime algo!

El actor y humorista cubano Yaniel Castillo volvió a sacar risas en redes sociales al referirse, imitando al influencer Alex Otaola, al espectacular concierto que Oniel Bebeshito ofreció este sábado en el Kaseya Center de Miami.
El imitador de Otaola comentó con su característico tono: “Díganme algo de este Spiderman cubano disfrazado de Minion... Sí, porque al que escogió el color, le encanta mi fondo…”, en referencia al traje amarillo que Bebeshito usó para deslizarse desde el techo, sujeto por arneses, en una entrada que dejó boquiabiertos a miles de espectadores.
El reguetonero llenó el Kaseya Center, con capacidad para 19 mil personas, confirmando su meteórico ascenso en la música urbana. “Otra meta más cumplida, de Cuba pa’ el mundo, gracias MIAMI”, celebró el artista en Instagram, donde compartió imágenes del momento.
En el breve sketch de Castillo, muchas personas han dejado mensajes cargados de carcajadas y emoticonos de risas, porque no se trata de una crítica mordaz sino de una divertida parodia que ha gustado incluso a los fans de Bebeshito.
Antes del show del cantante este fin de semana en Miami, Ticketmaster ya reflejaba el lleno casi total, presagiando una noche histórica para el reguetonero.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.