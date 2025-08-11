Berridy pide ayuda para devolver a un perrito

El humorista Javier Berridy encontró un perrito extraviado en el parque cerca de la 157 y Richmond Dr., en Kendall, Miami, y está pidiendo ayuda a sus seguidores para devolverlo.

“Venía caminando bajo la lluvia, no tiene collar, no tiene ninguna información”, comentó el humorista.

Berridy se grabó con el perrito perdido, un adorable bulldog francés, en su auto, y pidió ayuda a sus seguidores, pues su intención no es quedarse con el animal.

Internautas agradecieron al cubano el usar sus redes para visibilizar el caso y el haber tenido el sentido común de detenerse por el animal

Recientemente, Berridy vivió una experiencia inesperada durante un día de playa en Miami Beach, donde fue víctima de un robo.

El comediante compartió la anécdota con sus seguidores en redes sociales, provocando una avalancha de reacciones que apuntan a una misma conclusión.

Lo más leído hoy:

A pesar de que el robo fue menor --algunas pertenencias que había dejado en la arena-- el humorista reconoció que le sorprendió el incidente y aseguró que a partir de ahora tendrá más precauciones: “No sé si en las playas de aquí eso pasa comúnmente, pero es la primera vez que me ocurre. Y espero que sea la última. A partir de ahora voy a estar con un ojo en la playa y el otro en la ropa”.

Tras su relato, decenas de seguidores comentaron experiencias similares y coincidieron en que estos robos se han vuelto más frecuentes en Miami Beach, atribuyéndolos a la avalancha migratoria de los últimos años.

Preguntas frecuentes sobre el perrito perdido y la seguridad en Miami