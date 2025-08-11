Berridy pide ayuda para devolver a un perrito

El humorista Javier Berridy encontró un perrito extraviado en el parque cerca de la 157 y Richmond Dr., en Kendall, Miami, y está pidiendo ayuda a sus seguidores para devolverlo.
“Venía caminando bajo la lluvia, no tiene collar, no tiene ninguna información”, comentó el humorista.
Berridy se grabó con el perrito perdido, un adorable bulldog francés, en su auto, y pidió ayuda a sus seguidores, pues su intención no es quedarse con el animal.
Internautas agradecieron al cubano el usar sus redes para visibilizar el caso y el haber tenido el sentido común de detenerse por el animal
Recientemente, Berridy vivió una experiencia inesperada durante un día de playa en Miami Beach, donde fue víctima de un robo.
El comediante compartió la anécdota con sus seguidores en redes sociales, provocando una avalancha de reacciones que apuntan a una misma conclusión.
A pesar de que el robo fue menor --algunas pertenencias que había dejado en la arena-- el humorista reconoció que le sorprendió el incidente y aseguró que a partir de ahora tendrá más precauciones: “No sé si en las playas de aquí eso pasa comúnmente, pero es la primera vez que me ocurre. Y espero que sea la última. A partir de ahora voy a estar con un ojo en la playa y el otro en la ropa”.
Tras su relato, decenas de seguidores comentaron experiencias similares y coincidieron en que estos robos se han vuelto más frecuentes en Miami Beach, atribuyéndolos a la avalancha migratoria de los últimos años.
Preguntas frecuentes sobre el perrito perdido y la seguridad en Miami
¿Cómo encontró Javier Berridy al perrito perdido?
Javier Berridy encontró al perrito extraviado en un parque en Kendall, Miami, mientras caminaba bajo la lluvia. El perro no llevaba collar ni información de contacto.
¿Qué acciones está tomando Javier Berridy para devolver al perrito perdido?
Javier Berridy está utilizando sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores con el fin de devolver al perrito, un bulldog francés, a sus dueños. Su intención no es quedarse con el animal.
¿Cómo se ha visto afectada la seguridad en Miami Beach según Javier Berridy?
Javier Berridy compartió una experiencia en la que fue víctima de un robo menor en Miami Beach, donde le sustrajeron algunas pertenencias de la playa. Este hecho ha generado un debate sobre el aumento de la delincuencia en la zona, que muchos atribuyen a la creciente migración en los últimos años.
¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad tras los robos en Miami?
Se recomienda extremar precauciones al dejar pertenencias en espacios públicos, especialmente en áreas como Miami Beach, donde se han reportado robos. Javier Berridy mencionó que a partir de su experiencia, estará más atento a sus pertenencias cuando visite la playa.
¿Qué percepción tiene la comunidad sobre la seguridad en Miami actualmente?
La comunidad ha expresado su preocupación por el aumento de la delincuencia en Miami, señalando que la ciudad ha cambiado en términos de seguridad en comparación con años anteriores. Algunos ciudadanos relacionan este cambio con la llegada de nuevas olas migratorias.
