Llega a Cuba el primer “talent show” para emprendedores

Un nuevo concurso dirigido a emprendedores cubanos, denominado Factor E, se prepara para su lanzamiento en la isla, según anunciaron sus organizadores en redes sociales.

La iniciativa, presentada como el primer talent show para emprendedores en Cuba, pondrá a prueba no solo los proyectos de negocio, sino también las habilidades y capacidades personales de sus participantes.

En las publicaciones promocionales difundidas por la cuenta de Instagram @factorecuba, se asegura que “a partir de aquí… nada será igual” y que los concursantes están “en la línea de salida” para enfrentar retos que evaluarán sus conocimientos sobre sus negocios y sobre sí mismos.

El proyecto es una idea original de Ylo Mystar y cuenta con la producción de Julito Billboard y Cartel Studio Cuba, además de la colaboración de iniciativas como Nos Fuimos Eventos, Madwoman Agency, Mandao, Mercatoria Cuba, Gestión Confiassrl y Quintamolino Cuba.

El formato del programa recuerda al popular programa estadounidense Shark Tank, estrenado en 2009 en la cadena ABC, el cual ha sido un referente mundial en programas de emprendimiento, reuniendo a concursantes que presentan sus proyectos a inversionistas, denominados “tiburones”, quienes deciden si invierten o no.

En el caso cubano, los organizadores publicaron un breve video promocional y un enlace a YouTube donde puede verse el teaser del concurso, aunque no han revelado la fecha exacta de inicio ni el formato completo de la competencia.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el primer "talent show" para emprendedores en Cuba