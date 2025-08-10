Desde pan con lechón hasta restaurantes: cubanos emprenden y echan raíces en Nicaragua

Nicaragua se llena de negocios cubanos, mientras la isla pierde a su gente

Desde 2019, la comunidad cubana en Nicaragua ha crecido de forma constante y, según testimonios de migrantes, el flujo podría aumentar en los próximos años, impulsado por el libre visado que rige desde 2021 y la falta de oportunidades en la isla.

Imilsi Ramírez y Yovana Hernández son parte de esta ola migratoria. Llegaron hace pocos meses con sus familias y hoy venden pan con lechón (también conocido como cerdo o puerco) en el sector de Altamira de la capital nicaragüense.

Lo lograron tras invertir los ahorros y, en algunos casos, vender todas sus pertenencias en Cuba para costear pasajes de hasta 1,500 dólares.

Así lo reflejó un reportaje de la televisora VOS TV, la cual mostró cómo cubanos escaparon de la isla en busca de una vida mejor y en la tierra de lagos y volcanes centroamericana buscan la forma de salir adelante mediante distintos emprendimientos.

Las redes sociales creadas por Ramírez en Facebook y WhatsApp se han convertido en espacios de consulta para cubanos interesados en emigrar. Preguntan sobre empleo, legalización y costos de vida, con la esperanza de traer a sus familias y establecerse de forma definitiva.

En Managua, las oportunidades para emprender superan a las de otras ciudades, aunque los costos de alquiler y manutención son más altos.

Según la fuente, algunos barrios han concentrado a decenas de cubanos, y sus negocios buscan mantener el sabor original de la cocina de la isla gracias a ingredientes más accesibles que en Cuba.

El restaurante “Q Rico Asere”, de Aldo Góngora Milanés, es un ejemplo del éxito posible. Abierto hace dos años en el Barrio Cuba, empezó con una inversión mínima y se ha reinventado varias veces para mantenerse rentable, inspirando a otros migrantes.

Expertos como la consultora migratoria Lorena Vargas advierten que este potencial económico podría fortalecerse si el Gobierno nicaragüense implementara un plan de regularización extraordinario para los cubanos, otorgándoles residencia temporal o permanente y facilitando su aporte fiscal y comercial al país.

Mientras tanto, la permanencia de muchos dependerá de que Nicaragua mantenga el libre visado, un beneficio que para cientos de familias se ha convertido en la puerta de escape frente a una Cuba cuya crisis multisistémica y régimen político autoritario que reprime las críticas a su fallida gestión continúa expulsando a sus ciudadanos.

Es común que los cubanos se inclinen por el negocio de la venta de comidas para emprender.

En noviembre de 2024, en un video publicado en TikTok, Góngora compartió su conmovedora historia de superación a través de un emprendimiento familiar que comenzó vendiendo pan con lechón y postres en las calles.

Con fe y perseverancia, logró progresar poco a poco: adquirió mejores utensilios, reunió a su familia y recibió el apoyo de amigos que contribuyeron con donaciones, como una sombrilla y camisas con el logo de su negocio, "Q’Rico Asere".

Además de construir un negocio próspero, Góngora demostró su generosidad al compartir comida y bebidas con niños en un semáforo, reflejando su compromiso con la comunidad.

Jans Plasencia García es otro joven cubano que se abre paso en Managua vendiendo el tradicional pan con lechón, el cual ha tenido buena aceptación entre los locales, reportó la cadena VOS TV.

Plasencia, cocinero de profesión en Cuba, sueña con abrir su propio restaurante en Nicaragua dedicado a la comida de su país natal.

Relató que entre sus clientes están los propios compatriotas que degustan sus productos movido, sobre todo, por la nostalgia.

Dos cubanas residentes en Tampa, Florida, con solo dos años de vivir en Estados Unidos, se aventuraron a montar un food truck, una experiencia que han compartido en las redes sociales para inspirar a otros compatriotas.

Una de ellas, que sirve también de “anfitriona” en cada episodio publicado en TikTok (@lacalientefoodtruck), explicó que esta historia es de superación: “Con solo dos años en Estados Unidos comenzamos nuestro propio negocio de food truck en Tampa”.

En Louisville, Kentucky, unos cubanos han llamado la atención vendiendo tamales caseros a dos dólares.

