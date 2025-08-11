Durante su polémica gira por Cuba, los reguetoneros Dany Ome y Kevincito El 13 sorprendieron a todos con un acto de generosidad que ha dejado huella. En un emotivo video compartido en sus redes sociales, ambos artistas visitaron a una fan que atraviesa una difícil condición médica y cuyo mayor sueño era conocerlos en persona.

La fan en cuestión es la cubana Mercy Olivera, quien padece atrofia muscular y vive en condiciones de salud complejas. Ella misma compartió en sus redes sociales fotos y videos del encuentro, agradeciendo profundamente a los artistas por visitarla, llevarle artículos para su hogar —incluido un balón de oxígeno— y mostrarle su apoyo y empatía en un momento tan difícil de su vida.

El encuentro, lleno de emoción, muestra a los artistas llegando a la casa de la fan, donde no solo le llevaron algunos regalos, sino que también le cantaron algunas de sus canciones más conocidas, haciendo realidad un sueño que parecía lejano.

Este gesto de Dany Ome y Kevincito ha tocado los corazones de miles de seguidores, quienes han elogiado la bondad y cercanía de los artistas. Comentarios como "¡Qué grandes son! Sigan siendo así de humildes y teniendo ese gran corazón" o "Estas son las cosas por las cuales Dios los bendice cada día" han invadido las redes. Sin duda, estas acciones reafirman que, más allá de la fama, ambos reguetoneros siguen siendo humanos, dispuestos a hacer una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.

Pero la generosidad de Dany Ome no terminó ahí. En otro video que rápidamente se hizo viral, el reguetonero fue captado repartiendo dinero en las calles de Cuba. Con un gesto simple pero lleno de significado, Dany detuvo su auto en varias zonas del país para entregar billetes a personas mayores y trabajadores humildes. Las reacciones fueron mixtas: mientras algunos elogiaron el acto de solidaridad, otros cuestionaron la necesidad de grabar estos gestos.

A pesar de las críticas, Dany Ome ha logrado reforzar su imagen como un artista cercano a su gente, dispuesto a apoyar a quienes más lo necesitan. Este video de la entrega de dinero, junto con su visita a la fan, demuestra que, más allá de las controversias que han marcado su gira, los reguetoneros están comprometidos con su público y con causas que realmente hacen la diferencia en la vida de los cubanos.

Lo más leído hoy:

Estos gestos se producen en medio de la controversia por su gira, que sigue siendo un tema de debate. Los reguetoneros cerrarán su tour en el exclusivo Hotel Resonance de Varadero, un evento que ha levantado críticas por la presencia de figuras cercanas al régimen y su celebración en espacios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Sin embargo, a pesar de las opiniones divididas, este video ha reforzado la imagen de Dany como un artista que, aunque marcado por la polémica, sigue siendo cercano a su gente y dispuesto a hacer la diferencia, incluso con un billete en mano.

Preguntas frecuentes sobre la gira de Dany Ome y Kevincito El 13 en Cuba