Gerente de restaurante en Miami a la cárcel tras incidente con un costoso bolso Louis Vuitton

Vídeos relacionados:

Una mujer que trabajaba como gerente en un restaurante de Coral Gables, en Miami-Dade, fue arrestada tras ser acusada de robar un bolso de la marca Louis Vuitton, valorado en unos 2,000 dólares, que una clienta olvidó al cambiarse de mesa.

La acusada, identificada como Janet Rodríguez Suárez, se desempeñaba como gerente en el establecimiento cuando, según la versión oficial, una clienta dejó su bolso en la mesa que ocupaba antes de decidir trasladarse a otro lugar dentro del mismo local.

El bolso no solo tenía un alto valor comercial por su marca, sino que en su interior contenía 900 dólares en efectivo, varias tarjetas de crédito y objetos personales, según reveló la cadena Univision.

Poco después, la clienta se percató de la ausencia de su Louis Vuitton y regresó a por él.

Según la denuncia, Rodríguez Suárez le aseguró que había entregado la cartera a “otra mujer” que la reclamó.

Las imágenes de seguridad

El relato de la acusación se respalda en un video de vigilancia del restaurante. En las imágenes, un mesero recoge el bolso olvidado y lo entrega directamente a la gerente.

Lo más leído hoy:

Segundos después, Rodríguez Suárez entra con la cartera en mano a uno de los baños del local. Las autoridades no detallaron cuánto tiempo permaneció allí, pero este movimiento fue uno de los elementos clave en la investigación.

La secuencia completa habría sido fundamental para sustentar el cargo de robo, pues según los investigadores, la mujer no siguió el protocolo habitual para objetos perdidos y, en cambio, habría actuado con la intención de quedarse con las pertenencias de la clienta.

Tras la denuncia y la revisión del material de video, Rodríguez Suárez fue arrestada y acusada formalmente de robo.

Durante su comparecencia ante una jueza, se le impuso una fianza de 7,500 dólares.

En restaurantes, hoteles o comercios, los empleados suelen tener instrucciones precisas para registrar y custodiar los artículos perdidos hasta que su legítimo propietario pueda recuperarlos.

Cuando estos protocolos se rompen, la responsabilidad recae directamente sobre el personal a cargo.

Preguntas frecuentes sobre el incidente del robo del bolso Louis Vuitton en Miami