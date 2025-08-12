Maduro amenaza a Trump con el “fin del imperio estadounidense”

El jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, lanzó este lunes una dura advertencia contra Estados Unidos y, en particular, contra el presidente Donald Trump, después de que Washington duplicara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto.

Flanqueado por sus principales jefes militares y policiales durante la emisión de su programa televisivo Con Maduro +, el mandatario aseguró que un intento de capturarlo podría desencadenar “el fin del imperio americano”.

“A los imperialistas les digo, y a mi pueblo: no se atrevan, porque la respuesta puede ser el inicio del fin del imperio americano. Dejen quieto a quien quieto está. Yo soy un hombre de paz, pero soy un guerrero”, afirmó Maduro, en un mensaje desafiante.

En el set, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien presumió de tener activos los llamados “cuadrantes de paz” en 2.703 circuitos comunales en todo el país, dotados con patrullas, motocicletas, equipos de comunicación y un sistema renovado de cámaras de vigilancia.

Por su parte, el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), G/J Domingo Hernández Lárez, prometió lealtad absoluta al líder chavista y condenó la oferta de recompensa de EE.UU., calificándola de “ultraje” al honor militar venezolano.

“Al estilo western de Hollywood, piden recompensa por nuestros líderes. La FANB se considera ofendida”, declaró Hernández Lárez.

En otro momento del programa, Maduro sorprendió al plantear una iniciativa para unir a las Fuerzas Armadas de Venezuela y Colombia en labores conjuntas contra la violencia y el narcotráfico en la frontera.

La propuesta surge en respuesta a declaraciones recientes del presidente colombiano Gustavo Petro, uno de los pocos aliados de Caracas en la región.

“Unir el trabajo de cooperación entre autoridades, gobernadores y alcaldes; unir ministerios, y a las fuerzas militares de ambos países para garantizar territorios libres de violencia desde Táchira y Zulia hasta La Guajira”, señaló.

La amenaza de Maduro llega días después de que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EE.UU. anunciaran el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por su captura, acusándolo de liderar el Cartel de los Soles y de coordinar envíos masivos de cocaína hacia territorio estadounidense.

Washington ha advertido que no cesará hasta llevar a Maduro ante la justicia, mientras el líder venezolano insiste en que se trata de un acto de “agresión imperial” contra su gobierno y su país.

