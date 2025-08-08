Trump autoriza al Ejército de EE. UU. a actuar contra cárteles latinoamericanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Pentágono el uso del ejército para combatir a cárteles de la droga que Washington ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.

La medida, firmada en secreto, abre la puerta a operaciones militares no solo en territorio estadounidense, sino también en el extranjero y en aguas internacionales.

The New York Times citó fuentes conocedoras de la iniciativa e informó que la directiva presidencial faculta a las Fuerzas Armadas para ejecutar acciones que hasta ahora eran competencia de cuerpos policiales, como la persecución, captura y neutralización de integrantes de estos grupos criminales.

La Casa Blanca justifica la orden en la necesidad de frenar el tráfico de fentanilo, sustancia que ha provocado la peor crisis de adicciones en décadas en EE. UU., y otras drogas ilegales.

La administración Trump considera que este flujo de narcóticos, en gran parte desde México y América Latina, es una amenaza de seguridad nacional e incluso respalda la imposición de aranceles a México y Canadá.

Fuentes citadas por el diario neoyorquino señalan que altos oficiales estadounidenses ya trabajan en propuestas para ejecutar estas operaciones militares, aunque no se han revelado detalles sobre los posibles escenarios de intervención ni sobre su calendario.

La iniciativa de Trump se enmarca en una estrategia más amplia para intensificar la lucha contra el narcotráfico.

Entre las medidas recientes, figura la recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington vincula con un cartel de la droga y acusa de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

En julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de EE.UU. designó al denominado Cartel de los Soles de Nicolás Maduro como organización terrorista extranjera (FTO).

En febrero, el gobierno de Estados Unidos declaró oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles del narcotráfico de México, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

El autorizo al Ejército de EE. UU. a actuar contra cárteles latinoamericanos, marca un nuevo hito en la política de seguridad del presidente republicano y evidencia su disposición a emplear a sus militares como herramienta central en la guerra contra el tráfico de droga, dentro y fuera de las fronteras estadounidenses.

