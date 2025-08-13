La naturaleza se confabula con la ineficiencia del régimen: Tormentas dejan a Matanzas sin servicio de agua

Vídeos relacionados:
Fuertes tormentas eléctricas e intensas lluvias dejaron sin pozos a Matanzas, en otro episodio que parece confabular a la naturaleza con la ineficiencia del régimen.
La información fue publicada por el periódico Girón en su perfil de Facebook, citando a Guillermo Cue, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la provincia, quien detalló que las Zonas Media, Baja y Alta de la ciudad, así como Naranjal Norte, Versalles y la Zona Este, quedaron sin servicio.
Aunque sobre la medianoche se logró restablecer parcialmente el suministro hacia el Complejo de Salud, la Zona Industrial y el Hospital Pediátrico, otras áreas siguen esperando por el servicio.
La situación se agrava por múltiples averías: en Carbonera, una bomba presentó daños en el cojinete axial; en Guanábana, se quemó el equipo que abastece a la comunidad; y en el sistema El Conde, el equipo 1 sufrió una rotura apenas nueve horas después de su reincorporación, afectando el suministro en Pueblo Nuevo y Playa.
“La avería, que ocurrió nueve horas después de su restablecimiento, afecta considerablemente la distribución de agua a varias zonas de los Consejos Populares de Pueblo Nuevo y Playa.
Lo más leído hoy:
Las autoridades trabajan en el bombeo de Cantel y Camarioca, y prevén incorporar la bomba de Autoconsumo en Jovellanos, mientras se trazan estrategias para resolver la crisis en las zonas más golpeadas.
Hace pocas semanas, el propio régimen reconoció que más de un millón de cubanos viven con un abasto de agua precario, con redes deterioradas, pérdidas en la distribución y sistemas que no garantizan la demanda básica. Las autoridades admitieron que gran parte de la infraestructura hidráulica del país está al borde del colapso.
A esta crisis estructural se suma que, recientemente, la sequía extrema ha golpeado con fuerza varias provincias, provocando que en algunos lugares el suministro de agua dependa de camiones cisterna. Las presas y pozos muestran niveles mínimos históricos, lo que ha llevado a prolongados ciclos de racionamiento.
En Guantánamo, la situación se ha vuelto crítica tras quedar casi seco su principal embalse. La escasez afecta a barrios completos y ha obligado a suspender o reducir drásticamente servicios esenciales, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las provincias más orientales frente a la combinación de fenómenos naturales y negligencia estatal.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del agua en Matanzas
¿Por qué Matanzas enfrenta una crisis de abastecimiento de agua?
La crisis de abastecimiento de agua en Matanzas se debe a una combinación de factores como la ineficiencia del régimen, la crisis energética, y la infraestructura deteriorada. Las tormentas eléctricas y las averías en el sistema de bombeo también han contribuido significativamente al problema, dejando a muchas zonas sin servicio de agua, a pesar de contar con abundantes reservas de agua subterránea.
¿Qué áreas de Matanzas están más afectadas por la falta de agua?
Las zonas más afectadas en Matanzas incluyen la Zona Media, Baja y Alta de la ciudad, así como Naranjal Norte, Versalles y la Zona Este. Además, lugares como Pedro Betancourt, Unión de Reyes, Bolondrón, Jovellanos, y Colón también enfrentan serias dificultades con el suministro de agua.
¿Qué soluciones se están implementando para resolver la crisis del agua en Matanzas?
Las autoridades están trabajando en reparaciones parciales y la distribución de agua mediante pipas, pero estas medidas son insuficientes para cubrir la demanda. Se están realizando esfuerzos para reparar las bombas dañadas y estabilizar el suministro eléctrico, pero hasta ahora no se han implementado soluciones a largo plazo para resolver la crisis de fondo.
¿Cómo afecta la crisis energética a la situación del agua en Matanzas?
La crisis energética afecta directamente al suministro de agua en Matanzas porque los sistemas de bombeo dependen de la electricidad para funcionar. Los apagones y la inestabilidad eléctrica provocan daños en los motores de bombeo, lo que limita severamente el tiempo de operación y la capacidad de distribución de agua en la provincia.
¿Qué papel juega la termoeléctrica Antonio Guiteras en la crisis del agua en Matanzas?
La termoeléctrica Antonio Guiteras es uno de los principales consumidores de agua en Matanzas, exacerbando la crisis del suministro. Su elevado consumo de agua, junto con su funcionamiento ineficiente, contribuye al desbalance en el suministro de agua en la ciudad, afectando a las zonas residenciales y agravando la situación ya crítica.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.