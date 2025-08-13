Cifras oficiales alertan que 64% de los embarazos adolescentes en Cuba son con hombres adultos

Vídeos relacionados:

Un análisis del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), basado en datos oficiales del Anuario Demográfico de Cuba 2024 de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), revela que la mayoría de los embarazos en niñas y adolescentes cubanas involucran a hombres adultos, una realidad que organizaciones nacionales e internacionales consideran una grave violación de derechos humanos.

En 2024 nacieron en Cuba 71,358 bebés, de los cuales 11,962 (16,76 %) fueron hijos de madres adolescentes menores de 20 años, subrayó OGAT.

Pero más allá de la cifra total, las estadísticas oficiales muestran que, en el 64,5 % de los casos de madres menores de 20 años, el padre era mayor de edad, frente a solo un 12,56 % con padres adolescentes y un 22,93 % en los que no se reportó la edad paterna, cifras alarmantes que evidencian una serie problemática en Cuba.

El desglose por edades es igualmente revelador: entre las madres menores de 15 años, el 40,55 % de los padres tenía más de 20 años, mientras que solo el 28,77 % eran jóvenes de edad similar y el 30,41 % no reportó datos.

En el grupo de 15 a 19 años, apenas un 12,05 % de los padres eran menores de 20, mientras que el 65,25 % eran adultos y en el 22,7 % de los casos no se registró la edad.

Según el OGAT, estos datos confirman que la maternidad adolescente en Cuba ocurre mayoritariamente en relaciones con marcadas diferencias de edad, lo que plantea un riesgo para los derechos sexuales y reproductivos de las menores y expone relaciones asimétricas que pueden derivar en violencia y abuso.

La ausencia de información sobre la edad paterna en un alto porcentaje de casos es otro obstáculo para la protección efectiva, pues dificulta identificar responsabilidades y diseñar políticas de prevención.

El contexto legal también genera preocupación: aunque en 2022 se eliminó el matrimonio infantil, la posterior reducción de la edad de consentimiento sexual a 12 años ha sido señalada por especialistas de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) como un factor que aumenta la vulnerabilidad de niñas y adolescentes.

OGAT alertó además que organismos como UNFPA, OMS, UNICEF y ONU Mujeres han advertido que los embarazos en menores de 18 años violan derechos, ponen en riesgo la salud y perpetúan ciclos de pobreza y violencia.

La OMS señala que estos embarazos conllevan mayores riesgos médicos, sociales y educativos, especialmente en contextos de desigualdad y falta de protección.

En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres se casó o vivió en unión antes de cumplir 18 años, la mayoría con hombres considerablemente mayores, reproduciendo relaciones de poder desiguales.

La ONU y otras organizaciones coinciden en que la alta prevalencia de padres adultos en nacimientos de madres menores de 20 años en Cuba constituye un riesgo grave e incluso abuso sexual en muchos marcos de derechos internacionales.

En este contexto, OGAT reclama políticas integrales que incluyan educación sexual, prevención de uniones tempranas, empoderamiento de las niñas y protección efectiva frente a cualquier forma de violencia.

Recientemente, un informe oficial reveló que Cuba mantiene cifras alarmantes de embarazos en adolescentes, lo que preocupa a especialistas y organizaciones por los riesgos de salud y las implicaciones sociales que conlleva.

A esta problemática se suma que, semanas atrás, la escasez de preservativos empujó a muchos jóvenes a embarazos no planificados, un escenario que agrava la vulnerabilidad de las menores y limita la capacidad de prevenir contagios de enfermedades de transmisión sexual.

En medio de estas dificultades, el régimen aseguró que prioriza la entrega de canastillas a mujeres embarazadas, aunque la realidad muestra que los recursos siguen siendo insuficientes para atender la creciente demanda y garantizar una protección efectiva a madres y recién nacidos.

