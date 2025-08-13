Guardia Costera de EE.UU. llama a mantenerse alerta por la tormenta tropical Erin

Vídeos relacionados:

La Guardia Costera de Estados Unidos instó este martes a la comunidad marítima a mantenerse vigilante y tomar las precauciones necesarias con suficiente antelación ante la posible llegada de condiciones asociadas a la tormenta tropical Erin.

En un comunicado difundido en X, la agencia subrayó la importancia de seguir de cerca la evolución del sistema y consultar los pronósticos oficiales a través del Centro Nacional de Huracanes (hurricanes.gov) o la cuenta @NHC_Atlantic.

“La Guardia Costera recomienda encarecidamente a la comunidad marítima mantenerse alerta y tomar las medidas necesarias mucho antes de que una tormenta potencial llegue”, señaló la institución.

Erin se formó este lunes en aguas del Atlántico oriental y, según el NHC, podría intensificarse en los próximos días, convirtiéndose en el primer huracán de gran intensidad de la temporada 2025.

Otras alertas para la zona de Florida

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Miami-Dade (Miami-Dade County Emergency Management) instó a la población a prepararse para la actual temporada de huracanes, ante el riesgo de que la tormenta tropical Erin se intensifique y pueda impactar en el sur de Florida en los próximos días.

En un mensaje publicado en la red social X, la entidad recordó la importancia de contar con un kit de emergencia que incluya alimentos, agua, medicamentos y suministros tanto para las familias como para sus mascotas. “Esté preparado para esta temporada de huracanes”, enfatizó la oficina.

Erin podría convertirse en huracán de gran intensidad

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), a las 5:00 a.m. hora local, Erin tenía su centro cerca de la latitud 17.4°N y longitud 34.3°O, aproximadamente a 1,105 km al oeste de Cabo Verde y a 3,045 km al este de las islas de Sotavento del norte.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 75 km/h con ráfagas más fuertes y se desplaza hacia el oeste a 35 km/h. Además, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 75 km del centro.

Llamado a la preparación

Aunque todavía es pronto para determinar la trayectoria final de Erin, las autoridades advierten que la rápida intensificación prevista y la época activa de la temporada obligan a mantenerse informados y revisar los planes familiares de emergencia.

La experiencia de años anteriores muestra que la preparación temprana puede marcar la diferencia en la seguridad de la población.

