Se forma en el Atlántico la tormenta tropical Erin

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes la formación de la tormenta tropical Erin en el Atlántico tropical oriental, ubicada justo al oeste de las islas de Cabo Verde.

En una actualización emitida en X a las 11:00 a.m. EDT (15:00 UTC), el NHC publicó el Aviso N.º 1 sobre el sistema, que hasta horas antes era una baja presión con alto potencial de desarrollo. Erin marca así el inicio oficial de su seguimiento como ciclón tropical.

Antes, el NHC había dicho que vigilaba de cerca un sistema de baja presión situado al oeste de las islas de Cabo Verde, con un 90% de probabilidades de convertirse en depresión tropical o tormenta tropical —formas iniciales de un ciclón tropical— en las 48 horas siguientes.

En su boletín de las 8:00 a.m. (hora del Este), el NHC detalló que la zona de lluvias y tormentas había mostrado signos claros de organización y presenta una circulación bien definida.

De continuar esta tendencia, el sistema había alertado que iba alcanzar categoría de depresión o tormenta tropical esta misma mañana, mientras se desplazaba hacia el oeste o el oeste-noroeste a entre 24 y 32 kilómetros por hora sobre el Atlántico tropical oriental y central.

Las islas de Cabo Verde registran este lunes lluvias intensas y vientos con rachas fuertes, condiciones que podrían mantenerse durante el día. Las autoridades locales aconsejan a la población seguir de cerca los avisos oficiales.

Lo más leído hoy:

El NHC también vigila otros sistemas en el Atlántico. Uno de ellos es una débil vaguada sobre el Atlántico central, que solo tiene un 10% de probabilidades de desarrollo en los próximos siete días.

El otro se localiza en el noroeste del Atlántico, al sur-sureste de Nueva Escocia, y se trata de un sistema no tropical con bajo potencial de convertirse en ciclón antes de moverse sobre aguas frías.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre, y agosto marca el inicio del período de mayor actividad.

El Instituto de Meteorología de Cuba informó recientemente que la temporada ciclónica de 2025 en el Atlántico Norte mantendrá un comportamiento activo, con la formación prevista de 11 tormentas tropicales para el resto del período, de las cuales siete podrían alcanzar categoría de huracán.

El pronóstico, actualizado el 4 de agosto, advierte de una alta probabilidad de impactos en el Caribe y en Cuba. Según el parte meteorológico, siete de las tormentas se desarrollarán en el Atlántico, una en el golfo de México y tres en el mar Caribe.

La probabilidad de que se origine al menos un huracán en el Caribe es del 85%, mientras que el riesgo de que uno de procedencia atlántica penetre en esta región alcanza el 70%.

Preguntas frecuentes sobre la tormenta tropical Erin y la temporada ciclónica 2025