En TikTok, una usuaria identificada como @lilyven2 ha compartido un momento que ha conmovido a muchos: su regreso por sorpresa a Cuba para reencontrarse con su madre después de tres años de ausencia. El video, grabado de noche, muestra a la joven caminando por las calles de su barrio natal hasta llegar a la casa familiar.

Al abrir la puerta, su madre queda visiblemente desconcertada. Apenas pasan unos segundos antes de que la sorpresa se transforme en un abrazo fuerte y prolongado. No hacen falta palabras: la manera en que se aferran revela todo el tiempo que habían estado esperando para volver a verse.

Las lágrimas no tardan en aparecer. La madre rompe a llorar mientras abraza a su hija, intentando recuperar en segundos lo que la distancia les había arrebatado. Entre risas nerviosas y sollozos, la escena se convierte en el retrato íntimo de una familia que vuelve a estar unida.

En la sección de comentarios, algunos usuarios afirmaron reconocer el lugar, mientras otros confesaron haberse emocionado como si fuera su propia historia. También abundaron los mensajes de felicitación y buenos deseos, celebrando que madre e hija pudieran abrazarse de nuevo después de tanto tiempo.

Este tipo de videos se han vuelto habituales en TikTok y otras redes sociales, especialmente entre cubanos que viven fuera de la isla. Compartir el regreso a casa es una manera de mostrar lo especial que resulta reencontrarse con la familia tras años de separación.

La publicación de @lilyven2 se suma a esta tendencia y recuerda que, sin importar la hora ni el cansancio del viaje, el abrazo de una madre después de tanto tiempo es un momento que se atesora para siempre.

