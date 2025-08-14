Algunos cubanos se separan de caravana migrante en México tras acuerdo con el INM: ¿Qué han pactado?

Vídeos relacionados:

Parte de la caravana migrante conocida como "Éxodo de justicia", que avanza desde la pasada semana avanza por el sur de México rumbo a la capital, ha comenzado a fracturarse luego de que algunos, entre ellos varios cubanos, aceptaran un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) para obtener permisos temporales de estancia.

El entendimiento ha derivado en la entrega voluntaria de migrantes a las autoridades mexicanas, a cambio de permisos temporales de estancia que les permitiría continuar su viaje hacia Ciudad México.

El diario mexicano El Universal reporta que en principio al menos 30 personas de diversas nacionalidades -incluyendo Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras y El Salvador- han recibido ya visas humanitarias y permisos de 30 días.

No está claro cuántos cubanos exactamente se acogieron al acuerdo, ni tampoco si hay otros que estén pendientes de un pacto similar.

Se prevé que esos documentos que les han entregado les permita avanzar de manera legal y en autobús hacia el centro del país, donde esperan gestionar su estatus migratorio.

Desgaste físico, cansancio y desconfianza: La caravana se fragmenta

Uno de los migrantes que accedió a este beneficio fue Juan Pablo Urrutia Ríos, de origen nicaragüense, quien explicó al citado medio cómo se dio el proceso tras el acercamiento de agentes del INM.

“Nos llevaron a la oficina de regulación migratoria de Tapachula, esperamos un poco más de dos horas y luego nos entregaron los documentos sin ningún problema”, declaró al rotativo mexicano.

Aunque una parte del grupo optó por confiar en la propuesta institucional, el grueso de la caravana decidió continuar su camino a pie, pese a las duras condiciones climáticas y físicas.

Mujeres con niños en brazos, adultos mayores y personas con los pies lesionados avanzaron más de 30 kilómetros durante la noche bajo la lluvia, hasta llegar a un refugio improvisado en una cancha de baloncesto.

Allí, personal de Migración, oficiales de Protección a la Infancia del grupo Beta Sur, y representantes de la Secretaría de Gobernación intentaban convencer a las madres con menores de aceptar la ayuda oficial.

La desconfianza hacia el gobierno mexicano, sin embargo, genera divisiones entre los migrantes.

La citada fuente reveló que una familia ecuatoriana con una bebé nacida en México rechazó la ayuda del INM, a pesar de que se les prometió condonación de multas y trámite de documentos migratorios.

En la tarde de este miércoles, el grupo decidió seguir rumbo a la comunidad de Galeana, aunque varios expresaron su preocupación por lesiones físicas, agotamiento y el temor a más deserciones.

Censo de Migrantes

La pasada semana ya fue noticia que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México había comenzado a censar a los integrantes de la caravana migrante con el fin de conocer el tipo de trámite que han realizado para regular su estatus y determinar las opciones que se les ofrecerían.

Según reportó previamente el mismo diario El Universal, el pasado viernes la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las alternativas para quienes salieron de Tapachula en caravana incluyen desde la repatriación a sus países de origen hasta la posibilidad de acceder a empleo en territorio mexicano.

Algunos participantes expresaron temor a ser engañados, pero accedieron a responder las entrevistas y esperar la resolución de las autoridades.

La caravana compuesta por cientos de migrantes, entre ellos numerosos cubanos, partió el pasado 6 de agosto desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, rumbo al norte del país en busca de reubicación o vías legales para migrar.

Según reportó CNN, el grupo inicial, de unas 300 personas, estaba integrado por migrantes de al menos 12 nacionalidades, entre ellas Cuba, Venezuela, Nicaragua y Honduras.

Muchas de estas personas pasaron meses varadas en la frontera sur mexicana, intentando regularizar su estatus sin éxito, luego de renunciar al sueño americano.

La llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca y el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos han obligado a muchos a modificar sus planes.

Ahora, los migrantes apuntan a ciudades como Monterrey o la capital mexicana, donde esperan presentarse ante representaciones diplomáticas de países como Canadá, Alemania, Australia o Suiza que ofrecen visas de trabajo.

Liberan al activista Luis Villagrán tras detención polémica

En paralelo a estos hechos, fue liberado Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana y uno de los defensores más visibles de los derechos de los migrantes en la región.

Villagrán había sido detenido el pasado martes bajo acusaciones de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas, cargos que finalmente fueron desestimados por un juez, al no encontrar pruebas suficientes presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Al salir del penal, Villagrán afirmó que la detención fue parte de una persecución política por sus denuncias contra el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

El activista ha denunciado que estas instituciones cobran hasta 25,000 pesos mexicanos para otorgar documentos migratorios o estatus de refugiado, una práctica que ha venido denunciando desde hace años.

“Esperemos que no haya más venganza del gobierno y más inventos de carpetas de investigación”, expresó tras su liberación, añadiendo que aún evalúa si continuará con su labor activista tras lo ocurrido.