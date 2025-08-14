Florida premia con 25.000 dólares a los ganadores del Desafío de la Pitón 2025

Vídeos relacionados:
El Desafío de la Pitón de Florida 2025, la competencia anual para capturar pitones birmanas invasoras en el sur del estado, concluyó con un récord de 294 ejemplares eliminados y la entrega de 25.000 dólares en premios a los participantes más destacados.
El gran premio de 10.000 dólares fue para la influencer Taylor Stanberry, quien capturó 60 serpientes durante los 10 días que duró el evento, celebrado entre el 11 y el 20 de julio con la participación de 934 personas de 30 estados y Canadá.
“Cada pitón invasora eliminada marca la diferencia para el medio ambiente de Florida y su fauna nativa”, destacó Ron Bergeron, miembro de la Junta Directiva del Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida, una de las entidades organizadoras.
La competencia también repartió premios en distintas categorías: profesionales, principiantes y militares, tanto por el mayor número de capturas como por la serpiente más larga:
Pitón más larga – Nivel principiante: Michael Marousky (4,5 m)
Pitón más larga – Nivel profesional: Kennith Chamberland (2,7 m)
Pitón más larga – Nivel militar: Jonathan Miller (3,4 m)
Mayor número de pitones – Nivel principiante: Krista Hoekstra (14)
Mayor número de pitones – Nivel profesional: Donna Kalil (56)
Mayor número de pitones – Nivel militar: John Southworth (5)
También se premiaron segundos lugares, con Kymberly Clark, Hannah Gray y Matthew Jamison en sus respectivas divisiones.
La pitón birmana es una especie invasora introducida en Florida en la década de 1970 a través del comercio de mascotas. Su presencia se ha convertido en una grave amenaza para la fauna nativa, especialmente en los Everglades, donde depredan sobre mamíferos y aves, incluidas especies amenazadas.
De acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), las pitones están establecidas desde el sur del lago Okeechobee hasta Key Largo y se han detectado en zonas como Naples y alrededores del lago Okeechobee.
Desde que se inició el desafío en 2013, se han retirado más de 1.400 pitones gracias a la participación ciudadana y a las acciones de control de fauna.
Preguntas frecuentes sobre el Desafío de la Pitón en Florida
¿Qué es el Desafío de la Pitón en Florida?
El Desafío de la Pitón en Florida es una competencia anual que busca reducir la población de pitones birmanas, una especie invasora que amenaza el ecosistema de los Everglades. El evento ofrece premios a los participantes que capturen la mayor cantidad de serpientes y a quienes atrapen las más largas.
¿Por qué es importante eliminar las pitones birmanas de Florida?
Las pitones birmanas son una especie invasora que no tiene depredadores naturales en Florida, lo que ha generado un grave desequilibrio ecológico. Estas serpientes afectan negativamente a la fauna nativa, depredando mamíferos, aves y reptiles, incluidos algunos en peligro de extinción.
¿Cuáles son las reglas para participar en el Desafío de la Pitón?
Para participar, es necesario registrarse en línea y completar un curso virtual sobre caza segura y ética. Las reglas prohíben el uso de armas de fuego y de animales para cazar, y establecen que solo los cazadores profesionales pueden transportar pitones vivas. Además, los participantes deben identificar correctamente las especies para evitar dañar a las serpientes nativas protegidas.
¿Cuántas pitones fueron capturadas en el Desafío de la Pitón 2025?
En el Desafío de la Pitón 2025, se capturaron un total de 294 pitones birmanas. Este evento reunió a 934 participantes de 30 estados y Canadá, quienes colaboraron para reducir la amenaza que estas serpientes representan para la fauna nativa de Florida.
