Maduro dice que Cuba y Venezuela deben estar hoy más unidas que nunca

Nicolás Maduro aprovechó la conmemoración del natalicio del dictador cubano Fidel Castro, quien habría cumplido el miércoles 99 años, para reafirmar la alianza entre su gobierno y la dictadura cubana.
Según el mandatario venezolano, ambos países deben estar «más unidos que nunca» en la lucha contra lo que calificó como los "supremacistas del imperio gringo".
El discurso, pronunciado en el Palacio de Miraflores durante la recepción de una delegación cubana, incluyó referencias a la resistencia contra las "mafias inmorales que arremeten contra los pueblos del mundo", en un claro intento de justificar la alianza con La Habana y presentar la estrecha relación bilateral como una lucha heroica contra Estados Unidos.
Entre los visitantes se encontraba Elián González, el niño balsero que regresó a Cuba tras sobrevivir a un naufragio rumbo a Estados Unidos, símbolo de la propaganda cubana.
Maduro, alineado ideológicamente con el régimen cubano, resaltó la supuesta conexión histórica y de valores entre ambos países y reivindicó a Fidel Castro y Hugo Chávez como guías de un "proyecto histórico indestructible".
"Si faltara algo, la luz de Fidel y Chávez está prendida hoy más que nunca", agregó.
Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la cruda realidad: Venezuela y Cuba mantienen sistemas autoritarios que restringen libertades políticas, reprimen la disidencia y dependen de relaciones clientelares y económicos para sostener sus regímenes.
El homenaje a Castro, responsable de durante décadas del control absoluto en Cuba mediante un modelo de comunismo rígido y represivo, refuerza la narrativa de Maduro de presentar al régimen cubano como ejemplo de humanidad y resistencia, mientras ignora el colapso económico y la crisis humanitaria que afecta a ambos países.
La alianza entre Caracas y La Habana, sellada desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, implica el envío de recursos venezolanos a la Isla a cambio de apoyo político y militar, manteniendo a ambos gobiernos en un círculo de dependencia mutua y aislamiento internacional.
El énfasis de Maduro en la unidad con Cuba no responde a necesidades nacionales, sino a la preservación de un poder compartido entre dictaduras que han erosionado la democracia y sumido a sus ciudadanos en pobreza y represión.
El lunes pasado lanzó una dura advertencia contra Estados Unidos y, en particular, contra el presidente Donald Trump, después de que Washington duplicara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto.
Flanqueado por sus principales jefes militares y policiales durante la emisión de su programa televisivo Con Maduro +, jefe del régimen venezolano aseguró que un intento de capturarlo podría desencadenar "el fin del imperio americano".
"A los imperialistas les digo, y a mi pueblo: no se atrevan, porque la respuesta puede ser el inicio del fin del imperio americano. Dejen quieto a quien quieto está. Yo soy un hombre de paz, pero soy un guerrero", afirmó desafiante.
La amenaza de Maduro llega días después de que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaran el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por su captura, acusándolo de liderar el Cartel de los Soles y de coordinar envíos masivos de cocaína hacia territorio estadounidense.
Por su parte, La Habana también criticó el anuncio de la fiscal general de estadounidense Pam Bondi, quien afirmó que su gobierno no cesará en su objetivo de llevar a Maduro a la justicia.
En X, el mandatario Miguel Díaz-Canel acusó a Washington de actuar como "juez global" para justificar "medidas ilegales y unilaterales contra Venezuela y su legítimo presidente".
En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó la recompensa como "fraudulenta" y la definió como "un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación", asegurando que Estados Unidos "carece de autoridad legal y moral" para semejante medida.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.