El boxeador cubano Yordenis Ugás vivió este martes una fecha muy especial: el primer cumpleaños de su madre, Milagros, en Estados Unidos. La celebración reunió a familiares y amigos a bordo de un lujoso yate en Miami, decorado con globos rojos y dorados, y con un vistoso pastel adornado con cervezas Corona, en un ambiente lleno de alegría y cercanía familiar.

Además de la homenajeada, quien también atrajo todas las miradas fue la novia del campeón, la influencer cubana Olivia RS. La joven compartió en Instagram varias fotos junto a Ugás durante la jornada, en las que se les ve abrazados y sonrientes, primero bajo el sol con el mar de fondo y, más tarde, al atardecer, con el skyline de la ciudad como telón de fondo. En las imágenes, Olivia luce un bikini que resalta su cuidada figura, aportando un toque veraniego y relajado a la escena.

“La mayor parte del tiempo juntos se ve así y soy feliz con eso. Dios bendiga la noche que nos conocimos”, escribió Olivia en la publicación, dejando claro que la complicidad que muestran en redes forma parte de su cotidianidad.

Las reacciones llegaron en cuestión de minutos. Entre las decenas de felicitaciones y mensajes de apoyo —“Usted es un caballero, merece ser feliz”, “Muy bonitos los dos”, “Pura felicidad”— también aparecieron bromas y comentarios más atrevidos: desde comparaciones con la cantante Karol G hasta seguidores que, con humor, preguntaron si “tiene una hermana”.

Captura de Instagram / @olivia_rsoficial

Olivia RS ha ganado relevancia en redes sociales a raíz de su relación con Ugás, aunque su contenido no se centra únicamente en su vida sentimental. En sus plataformas suele enfocarse en el mundo del ejercicio físico, compartiendo con frecuencia sus rutinas de entrenamiento, además de publicar mensajes motivacionales con los que busca inspirar a sus seguidores.

Captura de Instagram / @olivia_rsoficial

Entre el amor de pareja, el cariño hacia su madre y el respaldo de sus seguidores, Ugás cerró el día rodeado de las personas más importantes para él, en un escenario que combinó fiesta, mar y complicidad. Un momento que, sin duda, se suma a los más comentados de su relación con Olivia RS, que va viento en popa.

