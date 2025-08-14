Vídeos relacionados:
El boxeador cubano Yordenis Ugás vivió este martes una fecha muy especial: el primer cumpleaños de su madre, Milagros, en Estados Unidos. La celebración reunió a familiares y amigos a bordo de un lujoso yate en Miami, decorado con globos rojos y dorados, y con un vistoso pastel adornado con cervezas Corona, en un ambiente lleno de alegría y cercanía familiar.
Además de la homenajeada, quien también atrajo todas las miradas fue la novia del campeón, la influencer cubana Olivia RS. La joven compartió en Instagram varias fotos junto a Ugás durante la jornada, en las que se les ve abrazados y sonrientes, primero bajo el sol con el mar de fondo y, más tarde, al atardecer, con el skyline de la ciudad como telón de fondo. En las imágenes, Olivia luce un bikini que resalta su cuidada figura, aportando un toque veraniego y relajado a la escena.
“La mayor parte del tiempo juntos se ve así y soy feliz con eso. Dios bendiga la noche que nos conocimos”, escribió Olivia en la publicación, dejando claro que la complicidad que muestran en redes forma parte de su cotidianidad.
Las reacciones llegaron en cuestión de minutos. Entre las decenas de felicitaciones y mensajes de apoyo —“Usted es un caballero, merece ser feliz”, “Muy bonitos los dos”, “Pura felicidad”— también aparecieron bromas y comentarios más atrevidos: desde comparaciones con la cantante Karol G hasta seguidores que, con humor, preguntaron si “tiene una hermana”.
Lo más leído hoy:
Olivia RS ha ganado relevancia en redes sociales a raíz de su relación con Ugás, aunque su contenido no se centra únicamente en su vida sentimental. En sus plataformas suele enfocarse en el mundo del ejercicio físico, compartiendo con frecuencia sus rutinas de entrenamiento, además de publicar mensajes motivacionales con los que busca inspirar a sus seguidores.
Entre el amor de pareja, el cariño hacia su madre y el respaldo de sus seguidores, Ugás cerró el día rodeado de las personas más importantes para él, en un escenario que combinó fiesta, mar y complicidad. Un momento que, sin duda, se suma a los más comentados de su relación con Olivia RS, que va viento en popa.
Preguntas frecuentes sobre Yordenis Ugás y su vida personal y profesional
¿Cómo celebró Yordenis Ugás el primer cumpleaños de su madre en Estados Unidos?
Yordenis Ugás celebró el primer cumpleaños de su madre en Estados Unidos a bordo de un lujoso yate en Miami. La celebración fue un evento íntimo con globos rojos y dorados, un pastel decorado con cervezas Corona, y un ambiente de alegría y cercanía familiar. Ugás compartió emotivos mensajes en redes sociales mostrando su gratitud hacia su madre.
¿Quién es Olivia RS, la novia de Yordenis Ugás?
Olivia RS es una influencer cubana conocida por su contenido centrado en el ejercicio físico y el estilo de vida. Ha ganado notoriedad en redes sociales tras hacer pública su relación con el boxeador Yordenis Ugás. La pareja ha compartido momentos entrañables y divertidos en sus plataformas, mostrando una relación sólida y en crecimiento.
¿Cuál ha sido la respuesta de Yordenis Ugás ante los comentarios racistas en redes sociales?
Yordenis Ugás respondió a los comentarios racistas con un mensaje firme en redes sociales, condenando la discriminación. Expresó que las relaciones sentimentales no deben estar condicionadas por el color de la piel y que no tolerará actitudes racistas. Ugás ha mostrado su rechazo a los prejuicios raciales, defendiendo su relación con Olivia RS.
¿Qué proyectos empresariales tiene Yordenis Ugás fuera del boxeo?
Yordenis Ugás ha invertido en un ambicioso proyecto inmobiliario en Miami, la Torre Okan. Este rascacielos de lujo combinará residencias, oficinas y espacios comerciales. Ugás ha destacado la importancia personal de esta inversión y su visión a largo plazo para diversificar su patrimonio más allá del deporte.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.