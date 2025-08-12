Yordenis Ugás celebra el primer cumpleaños de su madre en Estados Unidos con paseo en yate

El boxeador cubano Yordenis Ugás festejó este martes un momento muy especial: el primer cumpleaños de su madre, Milagros, en Estados Unidos.

La celebración tuvo lugar a bordo de un lujoso yate que recorrió las aguas de Miami, en un ambiente de alegría, globos rojos y dorados, y un vistoso pastel decorado con la cerveza Corona.

Ugás compartió en Instagram varias fotos y videos del festejo, acompañado de un emotivo mensaje para su progenitora.

"Feliz cumpleaños para mamá Milagros. Su primer cumpleaños aquí en Estados Unidos. La mejor madre que Dios me pudo regalar. No me alcanzará la vida para pagar todo lo que has hecho por mí. Sin tu entrega, tu dedicación, tus sacrificios, tus oraciones, nunca lo hubiera logrado. Mucha salud, paz, amor y felicidad para mi guía y mi eterna bendición. Feliz cumpleaños, mamá", escribió el boxeador.

En las imágenes, madre e hijo aparecen sonrientes y cómplices, disfrutando del paseo marítimo, cantando el “Feliz Cumpleaños” y compartiendo el momento con un pequeño grupo de familiares y amigos.

El ambiente íntimo y festivo resaltó el valor sentimental de la ocasión, que marcó un nuevo capítulo en la vida de Milagros tras su llegada a territorio estadounidense.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre las celebraciones y vida personal de Yordenis Ugás