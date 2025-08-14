El Divo desempolva fotos junto a Celia Cruz: "La más grande de todos los tiempos"

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido artísticamente como El Divo de Placetas, dejó claro en redes sociales que, para él, no hay espacio para el debate cuando se habla de grandeza artística: Celia Cruz es la más grande de todos los tiempos.

En medio de la polémica generada por el productor musical Roberto Ferrante, quien aseguró que el reguetonero Oniel Bebeshito es más grande que Benny Moré y Celia Cruz, El Divo respondió tajante: "Celia Cruz es la más grande de Cuba. y no pienso discutirlo con nadie. Los rangos se respetan".

Para respaldar sus palabras, Eduardo Antonio compartió en sus redes sociales dos fotografías en las que aparece sonriente junto a la Reina de la Salsa, a quien considera su madrina artística.

"En las grabaciones de ‘La negra tiene tumbao’ con mi madrina Celia Cruz", escribió con emoción junto a las instantáneas que atesora con muchísimo cariño.

A lo largo de su carrera, El Divo ha rendido varios homenajes a Celia Cruz, dejando claro el profundo respeto y admiración que siente por la intérprete de "La vida es un carnaval".

Las fotos compartidas por Eduardo Antonio no solo reflejan la cercanía que tuvo con Celia, sino también el legado imborrable de una mujer que puso a bailar al mundo con su voz, carisma y estilo inconfundible.

