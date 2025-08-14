El Divo desempolva fotos junto a Celia Cruz: "La más grande de todos los tiempos"

Vídeos relacionados:
El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido artísticamente como El Divo de Placetas, dejó claro en redes sociales que, para él, no hay espacio para el debate cuando se habla de grandeza artística: Celia Cruz es la más grande de todos los tiempos.
En medio de la polémica generada por el productor musical Roberto Ferrante, quien aseguró que el reguetonero Oniel Bebeshito es más grande que Benny Moré y Celia Cruz, El Divo respondió tajante: "Celia Cruz es la más grande de Cuba. y no pienso discutirlo con nadie. Los rangos se respetan".
Para respaldar sus palabras, Eduardo Antonio compartió en sus redes sociales dos fotografías en las que aparece sonriente junto a la Reina de la Salsa, a quien considera su madrina artística.
"En las grabaciones de ‘La negra tiene tumbao’ con mi madrina Celia Cruz", escribió con emoción junto a las instantáneas que atesora con muchísimo cariño.
A lo largo de su carrera, El Divo ha rendido varios homenajes a Celia Cruz, dejando claro el profundo respeto y admiración que siente por la intérprete de "La vida es un carnaval".
Las fotos compartidas por Eduardo Antonio no solo reflejan la cercanía que tuvo con Celia, sino también el legado imborrable de una mujer que puso a bailar al mundo con su voz, carisma y estilo inconfundible.
Preguntas Frecuentes sobre Eduardo Antonio y la Polémica Comparación de Artistas Cubanos
¿Por qué Eduardo Antonio considera a Celia Cruz la más grande artista de todos los tiempos?
Eduardo Antonio expresa que Celia Cruz es la más grande de todos los tiempos debido a su legado en la música cubana y su influencia mundial. Además, comparte un vínculo personal con ella, ya que la considera su madrina artística, y ha rendido múltiples homenajes a su figura y carrera.
¿Cuál fue la reacción de las redes sociales a las declaraciones de Roberto Ferrante sobre Bebeshito?
Las redes sociales se encendieron con miles de comentarios críticos hacia Roberto Ferrante por su afirmación de que Bebeshito es el más grande artista cubano de todos los tiempos. Muchos usuarios consideraron una falta de respeto comparar a Bebeshito con leyendas como Celia Cruz y Benny Moré, destacando la diferencia en su impacto y legado musical.
¿Qué eventos recientes ha protagonizado Eduardo Antonio en su carrera artística?
Eduardo Antonio celebró 50 años de trayectoria artística con un concierto en el Flamingo Theater Bar de Miami. El evento incluyó la participación de artistas invitados y fue anunciado como "el show del año". Además, ha sido elogiado por su contribución a la música cubana y ha mantenido una presencia activa en las redes sociales.
