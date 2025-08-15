Continúa la búsqueda de una pareja de cubanos por la muerte de un hombre en Hialeah

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Miami-Dade mantienen activa la búsqueda de Alfredo Carballo González, de 32 años, y Ariely Álvarez Cabrera, de 27, una pareja cubana señalada como sospechosa del homicidio de Daylon Fleitas González, un coterráneo de 37 años cuyo cadáver fue hallado el 9 de agosto cerca de los Everglades.

La policía ha alertado que ambos, originarios de San Antonio de los Baños, se encuentran prófugos junto a su bebé de apenas cinco meses, quien podría estar en peligro, informó el periodista de Univisión Javier Díaz en su página de Facebook.

Las autoridades han difundido fotografías del menor y de la pareja, y han advertido que deben ser considerados “armados y peligrosos”.

Fleitas había sido reportado como desaparecido el 3 de agosto en Hialeah, después de informar a su hermano que saldría a cobrar un dinero que le debían. Nunca regresó.

Su camioneta —una Ford F-150 negra del 2011, matrícula RPQW74— fue hallada abandonada entre arbustos en el suroeste del condado, no muy lejos del lugar donde posteriormente se encontró su cuerpo.

Este viernes el canal Noticias 23, de Univisión, obtuvo en exclusiva un video que muestra el momento en que Fleitas González es presuntamente apuñalado en un estacionamiento de camiones en Medley.

De acuerdo con un documento interno del Sheriff de Miami-Dade, el 3 de agosto la víctima llegó a la intersección de la avenida 95 y la calle 106 del noroeste para encontrarse con Carballo y cobrarle un préstamo de 10,000 dólares.

Las imágenes obtenidas por el canal de noticias muestran a Carballo acercándose a la camioneta de Fleitas González, y segundos después arrastrándolo por el suelo.

El reporte señala que el sospechoso colocó el cuerpo en un contenedor de reciclaje, lo puso en la parte trasera de la camioneta y se alejó mientras era seguido por otro vehículo, donde presumiblemente iban la mujer y el bebé.

La policía de Hialeah emitió un reporte de desaparición el 7 de agosto y al día siguiente, la camioneta de Fleitas fue hallada en la zona de la calle 210 y la avenida 203 del suroeste, con manchas de sangre y una mochila con evidencias.

El cadáver fue localizado el 9 de agosto dentro del contenedor en un área boscosa cercana, con múltiples heridas de arma blanca, según la oficina del médico forense de Miami-Dade.

La madre de la víctima afirmó a Díaz que las autoridades avanzan en la investigación.

Aunque la policía no ha confirmado oficialmente el vínculo entre la deuda que intentaba cobrar la víctima y la pareja sospechosa, el caso es investigado por la Unidad de Homicidios del Sheriff de Miami-Dade, que solicita la colaboración ciudadana para localizar a los prófugos y, sobre todo, garantizar la seguridad del bebé.

Díaz afirmó que la familia de la pareja prófuga en San Antonio de Los Baños se encuentra devastada con la noticia.

