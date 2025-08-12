Encuentran muerto a cubano que había sido reportado como desaparecido en Hialeah: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:

La angustiosa búsqueda de Daylon Fleitas, un cubano de 37 años desaparecido en Hialeah desde el pasado 3 de agosto, ha terminado de la peor manera.

Tras más una semana de incertidumbre, las autoridades encontraron su cadáver en una zona apartada del suroeste del condado de Miami-Dade, no muy lejos de su camioneta abandonada, según reportó la cadena Univision a partir del reporte policial.

Su familia, que había mantenido viva la esperanza de encontrarlo con vida, enfrenta ahora un dolor que no tiene respuestas claras.

Una salida que terminó en tragedia

El domingo 3 de agosto, Daylon le dijo a su hermano que saldría “a cobrar un dinero que le debían” y que se reuniría con un conocido.

Condujo su camioneta Ford F-150 negra, año 2011 y matrícula de Florida RPQW74, pero nunca regresó a casa.

“Decidí entonces llamar a hospitales, llamar a ver si estaba detenido en alguna estación de policía… pero no tuve ninguna información”, había relatado previamente a la citada cadena su hermano.

La persona con la que supuestamente se encontraría aseguró que el encuentro nunca ocurrió.

Desde entonces, nada se supo de Daylon, padre de tres niños, hasta que la Policía de Hialeah solicitó la ayuda del público para dar con su paradero.

El hallazgo en una zona apartada

Las autoridades encontraron su camioneta escondida entre arbustos, en las cercanías de los Everglades.

Muy cerca de allí, yacía el cuerpo sin vida de Daylon. La localización exacta no ha sido revelada, pero se sabe que corresponde a un área poco transitada del suroeste de Miami-Dade.

El Buró de Homicidios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade asumió la investigación, aunque hasta ahora no ha ofrecido información sobre posibles sospechosos ni ha confirmado si se busca a una o más personas.

Ni la causa oficial de muerte ni las circunstancias exactas en que fue encontrado han sido reveladas. Tampoco está claro qué ocurrió desde el momento en que salió de casa hasta que su cuerpo fue hallado. La policía mantiene bajo reserva los detalles, en una investigación que apenas comienza.