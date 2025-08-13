Buscan a una pareja por asesinato de cubano que estuvo desaparecido en Hialeah: Estos son los detalles

Una pareja está siendo buscada por el asesinato de Daylon Fleita González, el cubano de 37 años que estuvo casi diez días desaparecido y cuyo cadáver apareció este martes cerca de los Everglades.

Lo más preocupante para la policía es que la pareja está acompañada de su bebé, un niño de apenas cinco meses que no ha sido identificado por la policía con nombre, aunque sí han publicado su foto.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y su Unidad de Homicidios están pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de los involucrados.

Han sido identificados como Alfredo Carballo González (de 32 años), y Ariely Álvarez Cabrera (de 27 años).

Fuente: Facebook/Miami-Dade Police

El periodista de Univision, Javier Díaz, ha precisado que la pareja que esta siendo buscada por las autoridades es de origen cubano.

Lo más leído hoy:

En Facebook, la policía ha sido enfática al catalogar como “lo más importante” el hallazgo del bebé, del que han dicho que “puede estar en peligro”.

La policía ha indicado que los individuos que buscan “deben ser considerados armados y peligrosos”.

Hasta el momento, no han trascendido otros detalles sobre la forma en que la policía centró las sospechas en esta pareja.

El hallazgo del cadáver

Este 12 de agosto, autoridades del condado de Miami-Dade confirmaron el hallazgo del cadáver de Daylon Fleitas González, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 3 de agosto en Hialeah.

Tras más una semana de búsqueda e incertidumbre, la policía encontró su cadáver en una zona apartada del suroeste del condado de Miami-Dade, cerca de los Everglades.

El cuerpo apareció no muy lejos de donde fue localizada abandonada, entre unos arbustos, su camioneta, una Ford F-150 del 2011 y de color negro, con matrícula RPQW74 de Florida.

La localización exacta del hallazgo no ha sido revelada.

La desaparición

El domingo 3 de agosto, Daylon le dijo a su hermano, Cristian Fleitas, que saldría a reunirse con un conocido para “cobrar un dinero que le debían”.

Sin embargo, el cubano, quien era padre de tres hijos, nunca regresó a casa.

El hermano de Daylon precisó que la persona con la que supuestamente se encontraría aseguró que el encuentro nunca ocurrió, porque Daylon no llegó.

La policía no ha confirmado hasta ahora si la pareja que buscan está relacionada directamente con el cobro de la citada deuda.