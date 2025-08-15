JetBlue amplía rutas desde Florida e incorpora más destinos internacionales

Vídeos relacionados:

La aerolínea JetBlue anunció que este invierno sumará nuevas rutas en el estado de Florida e incrementará conexiones internacionales, incluso mientras reconoce que no alcanzará un margen operativo de equilibrio en 2025, lo que refleja una estrategia de expansión en medio de dificultades financieras persistentes.

Desde diciembre, la compañía operará vuelos diarios desde Boston y del aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York hacia Vero Beach, su primera incursión en ese destino, y retomará el servicio a Daytona Beach tras casi siete años de ausencia.

También añadirá rutas estacionales desde el aeropuerto MacArthur de Long Island a Tampa y Fort Myers, operativas de mediados de diciembre a finales de abril de 2026, destacó la página digital de la televisora Fox News.

En el plano internacional, desde Florida se abrirán vuelos diarios de Tampa a Punta Cana y un servicio estacional desde Fort Lauderdale a Santiago de los Caballeros, ambos destinos en República Dominicana.

Desde Boston sumará en diciembre rutas a St. Thomas, Liberia (Costa Rica), St. Maarten y Nassau (Bahamas), además de aumentar a dos las frecuencias de sábado hacia Gran Caimán y Bridgetown (Barbados).

En Vero Beach, los vuelos diarios iniciarán el 11 de diciembre con tarifas promocionales desde 69 dólares, reservables hasta el 17 de agosto de 2026. Este aeropuerto, que en 2023 atendió a 86,000 pasajeros, duplicó su volumen el último año, superando los 177,000 viajeros, reportó por su parte el sitio digital de la televisora WPTV.

Pese a la expansión, la directora ejecutiva Joanna Geraghty admitió a comienzos de año que la aerolínea difícilmente alcanzará un margen operativo equilibrado en 2025, tras años de presión financiera.

Según indicó, aunque la demanda mejore, la recuperación no compensará completamente las pérdidas acumuladas y el retorno a la rentabilidad llevará más tiempo de lo esperado.

JetBlue anunció en junio que a partir del 2 de septiembre pondrá fin a todos sus servicios al aeropuerto internacional de Miami (MIA), como parte de una estrategia más amplia de ajuste.

La única ruta que le quedaba a la aerolínea en el MIA -un vuelo cada vez menos frecuente a Boston- fue retirada de la venta, marcando el final de la presencia de JetBlue en Miami tan solo cuatro años después de su debut.

Junto con la salida de Miami, JetBlue suspenderá todos los vuelos al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA) entre finales de octubre de 2025 y abril de 2026, poniendo fin a un enlace transcontinental que prometía mucho durante la temporada de invierno.

“En los últimos meses, hemos hablado de cómo la incertidumbre económica ha sacudido la confianza de los consumidores y suavizado la demanda de viajes, perjudicando nuestros planes para el año. Aunque la mayoría de las aerolíneas están sintiendo el impacto, es especialmente frustrante para nosotros, ya que esperábamos alcanzar un margen operativo de equilibrio este año, lo que ahora parece poco probable”, señaló el comunicado oficial enviado por la empresa a los tripulantes.

La aerolínea no ha sido rentable desde 2019, a pesar de los planes anteriores para renovar su estrategia comercial y buscar asociaciones de alto rendimiento, incluido un acuerdo ya desaparecido con American Airlines (AA).

