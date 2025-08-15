Willy Chirino sobre El Taiger: "Tal vez sea el único que ha absorbido exactamente mi manera de pensar y de actuar"

En una reciente entrevista con el locutor Enrique Santos, el salsero cubano Willy Chirino reaccionó a unas palabras que en su momento le dedicó el fallecido reguetonero cubano El Taiger, y reconoció que fue uno de los pocos artistas que entendió realmente su forma de pensar y de actuar.

Las declaraciones de El Taiger, rescatadas por Enrique Santos durante la conversación, muestran el alto respeto que sentía el reguetonero por el salsero: “La tranka está allá arriba. Eso es un guajiro de ping*, eso es de las bendiciones, de los ashé que Cuba tiene, Willy Chirino es un ashé para Cuba”.

“Ha compartido con todos nosotros, incluso con todo lo que se dice de nosotros, porque él sabe que a lo mejor algunos no estemos haciendo lo correcto, o a lo mejor algunos no estemos actuando en lo correcto, pero estamos en el lugar correcto, para hacer lo correcto y para ir a hacer lo correcto, y él lo sabe y de alguna manera te está dando el relevo y te está pasando el bastón para que tú sigas su obra, para que tú sigas lo que él hizo, que todo no se quede en una canción”, había dicho El Taiger.

“Yo entendí eso, en ese momento me hizo mucha conciencia, me acuerdo que le dije ‘¡Viva Cuba libre!’, y me dijo ‘¡Viva Cuba libre y que Dios bendiga a América!’. A pesar del odio y de todas las cosas que nos han dicho siempre este país es una cosa muy grande. Estamos en un país democrático y aprendemos democracia”, aseveró el reguetonero.

Luego de escuchar las palabras de El Taiger, Willy Chirino añadió: “Tal vez sea el único que ha absorbido exactamente mi manera de pensar y mi manera de actuar ante los artistas cubanos. Desde el primer momento mi casa la abrí para todos esos artistas, todos, a mí no me importaba su mentalidad política, yo los recibí en mi casa, yo quería hablar con ellos, que ellos supieran de mí y yo saber de ellos, qué los motivaba, que supieran que nosotros, estoy hablando del exilio en general, no somos esa imagen que le han vendido a ellos de nosotros”.

Las palabras de El Taiger, llenas de admiración, conmovieron profundamente a Chirino, quien desde hace décadas ha sido una voz firme en favor de la libertad de Cuba desde el exilio. Para él, el gesto del reguetonero representa una conexión generacional que trasciende géneros musicales y posturas individuales.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la relación entre Willy Chirino y El Taiger