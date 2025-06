Susana Pérez a los universitarios cubanos: "Este es el momento, no se dejen convencer por discursos obsoletos"

La reconocida actriz cubana Susana Pérez envió un enérgico mensaje de apoyo a los estudiantes universitarios de la isla que en los últimos días han protagonizado protestas contra el tarifazo de ETECSA. A través de un video difundido en sus redes sociales, la artista apeló directamente a la juventud, instándola a no dejarse paralizar por el miedo ni por las narrativas gastadas del régimen cubano.

“Muchachos, este es el momento, no hay otro. No importa cuál es la chispa, si es la internet, si es los apagones, si es el hambre, si es la necesidad, si es la basura que están en las calles, si son los mosquitos, no importa la chispa puede ser cualquier cosa, pero eso está en sus manos, en las manos de ustedes, recuerden que todos los procesos, hasta este del que nos estamos quejando tanto, comenzó en la universidad comenzó con jóvenes como ustedes”, dijo la actriz, recordando que los grandes procesos de cambio en Cuba han tenido su germen en la universidad.

En su mensaje, Susana Pérez hizo un llamado explícito a no esperar nada de quienes han sostenido durante décadas el fracaso del sistema. “No esperen que los viejos, que las personas que le han dedicado la vida y que no quieren reconocer que han fallado, hagan lo que pueden hacer ustedes. Este es el momento, no lo desperdicien. No se dejen amilanar, no se dejen convencer por discursos obsoletos, discursos que llevamos 66 años escuchando, este es el momento, no hay otro y yo los apoyo”, concluyó.

Protestas estudiantiles en ascenso por el tarifazo de ETECSA

Las declaraciones de Susana Pérez llegan en un contexto de creciente malestar social en Cuba. Los estudiantes universitarios de varias facultades y universidades del país se han opuesto firmemente a la subida de precios de los paquetes de datos móviles anunciada por ETECSA, convocando incluso a un paro docente para hacer valer sus reclamos.

El alza de las tarifas, con precios que superan hasta los de un salario mínimo, el límite en las recargas de saldo y la dolarización de estos servicios que obligan prácticamente a depender de las recargas desde el extranjero han sido un golpe directo para toda la población cubana, en especial la juventud y los sectores más vulnerables.

La respuesta del régimen: negación y amenazas

La reacción del régimen cubano ha sido la habitual: evasiva ante los reclamos legítimos, y represión para aquellos que alzan su voz. Medios estatales y voceros oficialistas guardan silencio, minimizan el alcance de las protestas o las tildan de falsas e instrumentadas por campañas mediáticas y mantienen el discurso triunfalista de apoyo al régimen.

En paralelo, han aumentado las denuncias de amenazas a estudiantes por parte de directivos de las universidades y también de la Seguridad del Estado.

Preguntas frecuentes sobre las protestas estudiantiles en Cuba contra el tarifazo de ETECSA